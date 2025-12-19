استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة.. عيار 24 يسجل 6605 جنيهات

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، وذلك وسط متابعة دقيقة من جانب المواطنين والمستثمرين لحركة سوق الصاغة، في ظل التغيرات المستمرة بالأسواق العالمية وتأثيرها المباشر على السوق المحلية، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن محلات الصاغة، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويواصل الذهب الحفاظ على استقراره النسبي، بالتزامن مع هدوء نسبي في سعر صرف الدولار، وترقب الأسواق لأي مستجدات اقتصادية عالمية قد تؤثر على أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر صباح الجمعة

جاءت أسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر تحديثات سوق الصاغة على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 : سجل نحو 6605 جنيهات للجرام.

: سجل نحو للجرام. سعر الذهب عيار 21 : بلغ حوالي 5780 جنيهًا للجرام.

: بلغ حوالي للجرام. سعر الذهب عيار 18 : استقر عند مستوى 4960 جنيهًا للجرام.

: استقر عند مستوى للجرام. سعر الجنيه الذهب: سجل نحو 46240 جنيهًا داخل محلات الصاغة.

وتُعد هذه المستويات السعرية انعكاسًا مباشرًا لحركة الذهب عالميًا، إلى جانب عوامل محلية أبرزها العرض والطلب داخل السوق المصرية.

الذهب كأداة ادخار واستثمار آمن

يُصنف الذهب كأحد أهم الأصول الاستثمارية التي يلجأ إليها الأفراد في أوقات التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، حيث يحافظ على قيمته على المدى المتوسط والطويل. ويُقبل المواطنون على شراء الذهب سواء في صورة مشغولات أو سبائك أو جنيهات ذهبية، باعتباره وسيلة آمنة للحفاظ على المدخرات.

وتختلف أشكال الاستثمار في الذهب داخل مصر بين الاستخدام الشخصي والادخار طويل الأجل، بينما يفضل المستثمرون السبائك والجنيهات الذهبية نظرًا لانخفاض المصنعية مقارنة بالمشغولات.

مكانة الذهب في السوق المصرية

يحظى الذهب بمكانة خاصة لدى المصريين، إذ لا يقتصر دوره على كونه وسيلة للزينة فقط، بل يمثل عنصرًا أساسيًا في ثقافة الادخار والاستثمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.

ودفع ذلك شريحة كبيرة من المواطنين إلى زيادة الإقبال على شراء الذهب خلال السنوات الأخيرة، كخطوة لتأمين قيمة الأموال والحفاظ على القوة الشرائية.

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

تشمل سوق الذهب المصرية عدة أنواع رئيسية، أبرزها:

المشغولات الذهبية : وتُصنع غالبًا من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.

: وتُصنع غالبًا من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا. السبائك الذهبية : ذهب خام خالٍ من المصنعية تقريبًا، ويفضلها المستثمرون.

: ذهب خام خالٍ من المصنعية تقريبًا، ويفضلها المستثمرون. الجنيهات الذهبية: تزن 8 جرامات من عيار 21، وتُعد خيارًا شائعًا للادخار.

توقعات أسعار الذهب عالميًا خلال 2026

يتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد سوق الذهب العالمي خلال عام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية العالمية.

ويرجح الخبراء أن يحافظ الذهب على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية، خاصة مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة واستمرار الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدعم الطلب على المعدن الأصفر عالميًا.

تأثير الأسعار العالمية على سوق الذهب في مصر

يرتبط سعر الذهب في مصر بشكل وثيق بالسعر العالمي للأوقية، إضافة إلى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يجعل أي تحرك عالمي في الأسعار ينعكس سريعًا على السوق المحلية.

وفي حال استمرار الضغوط التضخمية عالميًا أو اتجاه البنوك المركزية نحو سياسات نقدية توسعية، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب محليًا، سواء في المشغولات أو السبائك والجنيهات الذهبية.

الذهب والطلب المحلي خلال الفترة المقبلة

مع أي ارتفاع عالمي في أسعار الذهب، يتزايد الاهتمام المحلي بالذهب كأداة ادخار واستثمار بديلة، خاصة في ظل تقلبات أسواق العملات والأصول الأخرى. ويؤدي ذلك عادة إلى زيادة الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية، ما يدعم اتجاه الأسعار نحو الصعود داخل السوق المصرية.

ويرى خبراء أن عام 2026 قد يكون عامًا نشطًا لسوق الذهب في مصر، مع استمرار تفاعل الأسعار العالمية مع الطلب المحلي، ما يجعل الذهب خيارًا استثماريًا حاضرًا بقوة في قرارات الأفراد والمستثمرين.