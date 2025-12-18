موعد مباراة المغرب والأردن والقنوات الناقلة لنهائي كأس العرب 2025.. صدام تاريخي

تتجه أنظار جماهير كرة القدم العربية، مساء اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، إلى ملعب لوسيل في قطر، الذي يحتضن نهائي كأس العرب 2025، حيث يلتقي منتخب المغرب مع نظيره منتخب الأردن في مواجهة مرتقبة تحمل طابعًا تاريخيًا لكلا المنتخبين، في ختام النسخة الحالية من البطولة العربية، ويرصد الموجز التفاصيل.

نهائي كأس العرب 2025 على ملعب لوسيل

يستضيف ملعب لوسيل، أحد أبرز الملاعب التي احتضنت نهائيات كبرى في السنوات الأخيرة، المواجهة النهائية بين المغرب والأردن، في لقاء يجمع بين منتخب صاحب تاريخ وخبرة كبيرة في البطولات العربية، وآخر يسعى لكتابة إنجاز غير مسبوق في سجلاته الكروية.

موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب

تنطلق صافرة مباراة المغرب ضد الأردن في نهائي كأس العرب 2025 اليوم الخميس، في المواعيد التالية:

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية والأردن وقطر

الساعة 5:00 مساءً بتوقيت المغرب

ويُتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا ومتابعة واسعة عبر شاشات التلفزيون في مختلف الدول العربية.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والأردن

تحظى المباراة بتغطية إعلامية موسعة، حيث تُذاع عبر عدد كبير من القنوات الرياضية المفتوحة والمشفرة، أبرزها:

قناة beIN SPORTS HD المفتوحة

المفتوحة قناة الكأس القطرية

قناة دبي الرياضية

قناة أبوظبي الرياضية

قناة الشارقة الرياضية 1

قناة MBC مصر 2

قناة MBC Action

قناة عُمان الرياضية

منصة شاشا الرقمية

وتأتي هذه التغطية الواسعة نظرًا لأهمية المباراة وقيمتها الفنية والتاريخية.

طريق المغرب والأردن إلى النهائي

نجح منتخب المغرب في حجز بطاقة التأهل إلى النهائي بعد فوزه المستحق على منتخب الإمارات بثلاثة أهداف دون رد في الدور نصف النهائي، ليؤكد قوة خطه الهجومي وصلابة منظومته الدفاعية طوال مشوار البطولة.

في المقابل، حقق منتخب الأردن إنجازًا لافتًا بإقصاء منتخب السعودية من نصف النهائي، بعد الفوز بهدف نظيف، ليضرب موعدًا تاريخيًا مع أسود الأطلس في أول نهائي عربي له على الإطلاق.

طموحات المنتخبين قبل النهائي

يدخل المنتخب المغربي المباراة النهائية بحثًا عن التتويج باللقب الثاني في تاريخه ببطولة كأس العرب، بعد تتويجه باللقب في نسخة 2012، بينما يطمح منتخب الأردن إلى تحقيق أول لقب عربي في تاريخه، واقتحام قائمة أبطال البطولة التي يتصدرها المنتخب العراقي.

سجل الفائزين ببطولة كأس العرب

شهدت بطولة كأس العرب تتويج ستة منتخبات فقط منذ انطلاقها، وجاء سجل الأبطال كالتالي:

1963: تونس

1964، 1966، 1985، 1988: العراق

1992: مصر

1998، 2002: السعودية

2012: المغرب

2021: الجزائر

جوائز كأس العرب 2025

شهدت جوائز كأس العرب 2025 قفزة مالية كبيرة، حيث بلغ إجمالي الجوائز 36.5 مليون دولار، بزيادة تقدر بنحو 11 مليون دولار عن النسخة الماضية.

توزيع الجوائز المالية

المركز الأول : 7.1 مليون دولار

: 7.1 مليون دولار المركز الثاني : 4.2 مليون دولار

: 4.2 مليون دولار المركز الثالث: 2.8 مليون دولار

وتعكس هذه الزيادة الاهتمام المتنامي بالبطولة ومكانتها المتصاعدة في الكرة العربية، لتكون مواجهة المغرب والأردن مسك الختام لنسخة استثنائية بكل المقاييس.