ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر وعيار 21 يكسر حاجز 6000

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة المصرية، وذلك عقب الارتفاع الكبير الذي سجله المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 60 جنيهًا دفعة واحدة، في واحدة من أقوى القفزات السعرية خلال الفترة الأخيرة، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع استمرار الصعود العالمي لأسعار الذهب، مدعومًا بحالة الترقب في الأسواق الدولية، إلى جانب توجه المستثمرين نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية.

سعر الذهب اليوم في الصاغة المصرية

وفقًا لتصريحات لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب، فإن أسعار الذهب في السوق المحلية سجلت ثباتًا نسبيًا اليوم، بعد موجة الارتفاع القوية التي شهدها السوق أمس، ليستقر كل عيار عند المستويات التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث نسبة النقاء، نحو 6788 جنيهًا للجرام. ويُعرف هذا العيار بنسبة الذهب الخالص المرتفعة مقارنة بباقي الأعيرة، ما يجعله الأعلى سعرًا والأقل تداولًا بين المستهلكين، ويُقبل عليه عادة المستثمرون في السبائك.

سعر الذهب عيار 21 اليوم بالمصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر، عند 5940 جنيهًا للجرام دون مصنعية. ويُعد عيار 21 المؤشر الحقيقي لحركة الذهب في السوق المحلية، نظرًا لاعتماده في المشغولات الذهبية والجنيه الذهب.

وعند احتساب السعر بالمصنعية، يضاف مبلغ يتراوح بين 100 و200 جنيه على الجرام، وفقًا لنوع المشغولات ومكان الشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5091 جنيهًا للجرام، ويُعد هذا العيار الخيار المفضل لشريحة كبيرة من المواطنين خلال الفترة الحالية، نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بعيار 21، بالإضافة إلى تنوع تصميماته العصرية، بحسب تصريحات عدد من تجار الذهب.

بكام الجنيه الذهب اليوم؟

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم عند 47520 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويُقبل عليه المواطنون باعتباره وسيلة ادخار طويلة الأجل دون تحمل تكلفة المصنعية المرتفعة.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

على الصعيد العالمي، ووفقًا لبيانات وكالة رويترز، واصلت أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية، حيث ارتفعت الأونصة في العقود الفورية لتسجل نحو 4509.20 دولارًا للأوقية، مدعومة بتراجع الدولار وتزايد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يرجّح خبراء سوق الذهب استمرار حالة التذبذب الصعودي في الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل استمرار التوترات العالمية، وتزايد الطلب على الذهب كأداة تحوط، مع مراقبة تحركات البنوك المركزية وأسعار الفائدة.