أزمة جديدة تلاحق شيرين عبد الوهاب.. شقيقها يتهم أحد المقربين بتشويه صورتها

اتهامات من داخل العائلة: شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف المستور..

أطلق محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، تصريحات مثيرة للجدل عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، أكد خلالها أن أحد الأشخاص الذين كانوا يعملون سابقًا ضمن فريق شيرين عبد الوهاب، يقوم حاليًا بتشويه صورتها عمدًا.

وأوضح أن هذا الشخص تمت إقالته منذ فترة بعد اكتشاف عدة مخالفات ومشكلات تسبب بها، إلا أنه لم يتوقف عن الإساءة لشقيقته، بل لجأ إلى نشر معلومات مضللة عبر مجموعات المعجبين الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويستعرض الموجز التفاصيل.

دعوة شقيقها لها بالخروج عن صمتها



في نفس المنشور، ناشد محمد عبد الوهاب شقيقته شيرين عبد الوهاب بالخروج عن صمتها وتوضيح حقيقة ما يجري لجمهورها، خاصة في ظل حالة القلق والانزعاج التي أصابت عددًا كبيرًا من معجبيها بسبب المعلومات المشوشة التي يتم تداولها.

وأشار إلى أن كشف الحقائق أصبح ضرورة لحماية سمعتها الفنية، بعد سلسلة من الأزمات التي لاحقتها مؤخرًا.

شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر.. عودة فنية من قلب مخيم عين الحلوة



ورغم هذه الأزمة، فإن شيرين عبد الوهاب تمكّنت مؤخرًا من دخول مخيم عين الحلوة في لبنان، بعد حصولها على موافقة أمنية من السلطات اللبنانية، وذلك للقاء الفنان فضل شاكر، ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه بينهما منذ أكثر من 20 عامًا، منذ تعاونهما السابق في أغنية "العام الجديد".

تسجيل أغنية "حدوتة" داخل استوديو فضل شاكر



وكشف مصدر مقرب من شيرين عبد الوهاب أنها انتهت بالفعل من تسجيل ديو غنائي جديد يحمل عنوان "حدوتة"، وهو عمل مشترك مع فضل شاكر، تم تسجيله في الاستوديو الخاص به داخل المخيم. كما تم تصوير مشاهد من كواليس التسجيل، ومن المتوقع عرضها عبر قناة شاكر على "يوتيوب" قريبًا.

تعطيلات أمنية تؤخر التصوير النهائي للكليب



ورغم بدء التحضيرات لتصوير كليب الأغنية في العاصمة اللبنانية بيروت، فإن شيرين واجهت صعوبات في الحصول على التصاريح الأمنية اللازمة لتنفيذ بقية مشاهد العمل، ما عطّل إنجاز المشروع بالكامل حتى الآن، وفق تقارير إعلامية لبنانية.

تفاصيل أغنية "حدوتة" المنتظرة



أغنية "حدوتة" من كلمات وألحان جمانة جمال، وتوزيع موسيقي حسام صعبي، وإخراج محمود رمزي، وكان من المقرر طرحها خلال يوليو الجاري، إلا أن العراقيل الأمنية قد تؤجل إطلاقها لوقت غير معلوم.

انتقادات بعد حفل المغرب



وعلى صعيد آخر، ما زالت شيرين عبد الوهاب تتعرض لانتقادات بعد مشاركتها في ختام مهرجان موازين بالمغرب، حيث لجأت لتقديم فقرتها الغنائية بطريقة "بلاي باك"، ما أثار غضب الجمهور الذي كان يتوقع منها أداءً مباشرًا. واعتبر البعض ذلك تقليلًا من قيمة الحفل، في حين لم تصدر شيرين أي تعليق رسمي على الواقعة حتى الآن.

شيرين.. بين الفن والعاصفة



تعيش الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من التوتر الإعلامي والشخصي بسبب الأزمات المتلاحقة، ما بين خلافات داخلية ومشاريع فنية مؤجلة وانتقادات جماهيرية.

ورغم ذلك، تظل النجمة المصرية واحدة من أبرز الأصوات في الساحة الغنائية العربية، والجمهور لا يزال يتطلع إلى عودتها بثقة واستقرار فني واضح في المرحلة القادمة.

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