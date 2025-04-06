بعد غياب عن الساحة.. حسام حبيب يجهز لمفاجآت غنائية في ألبومه الصيفي

يبدو أن الصيف المقبل سيكون ساخنًا فنيًا وإعلاميًا بالنسبة للفنان حسام حبيب، الذي قرر العودة بقوة إلى الساحة الغنائية من خلال طرح عدد من أغاني ألبومه الجديد، بعد أن أنهى تسجيل معظمها.

يرصد الموجز تفاصيل ألبوم حسام حبيب ورد فهل جمهور شيرين ضده فيما يلي



حسام حبيب

ألبوم حسام حبيب الجديد

يعمل الفنان حسام حبيب حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الغنائي الجديد، والذي قرر طرح عدد من أغانيه خلال موسم الصيف القادم، ويعد الألبوم أول عمل غنائي كبير له منذ فترة طويلة، ويأتي بعد غياب نسبي عن الساحة الفنية، مما يجعل جمهوره متشوقًا لسماع صوته من جديد في أعمال عاطفية وشخصية قد تعكس تجربته الأخيرة.

تصعيد غير مسبوق ضد جمهور شيرين

لكن بعيدًا عن أجواء التحضيرات الفنية، فاجأ حسام حبيب متابعيه عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بـ"إنستجرام"، بمنشورين أثارا الجدل، حيث تحدث فيهما عن هجوم شرس تعرّض له من قبل ما وصفهم بـ"ألتراس شيرين"، وعبّر عن امتنانه لكل من استمع إليه دون تحامل أو خوف.

وأشار إلى أنه بصدد كشف "حقائق" عن أشخاص مقرّبين من شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أن هناك من يتعمد إيذاءه نفسيًا ومعنويًا.

حسام حبيب

في منشوره الأول، كتب حبيب كلمات حملت تهديدًا صريحًا وقال فيها:

"أنا لسه هاعرفكم على الناس اللي شغالين وعايشين معاها، أصلهم إيه وفصلهم إيه، وهما مين وعملوا إيه وضروني إزاي، وأقسم بالله لاخليهم آية وعبرة لمن يعتبر".

وتابع في لهجة حادة: "بتفكروا تسافروا ليه؟ فاكرين هتهربوا من المواجهة؟ اللي انتم مخبيينه والضرر اللي سببتوه هخليهم عبرة."

أما في المنشور الثاني، فقد كشف حسام عن تفاصيل أدقّ، مؤكدًا أن بداية الأزمة جاءت مع عرض برومو حلقة شيرين في برنامج "رامز"، مما فجّر موجة من السبّ والقذف ضده عبر صفحات تابعة لجمهورها.

حسام حبيب يكشف حقيقة الهجوم ضده

وادّعى حسام حبيب أن هذه الصفحات تُدار وتُموّل من قبل أشخاص مقربين منها، دون علمها – على حد قوله – لكنه اعتبرها مسؤولة عن كل ما يحدث.

وخصّ بالذكر شخصًا يُدعى "إبراهيم"، ممرض من بلقاس، قال إنه يُعد أحد المسؤولين عن إدارة هذه الصفحات والتحريض عليه، متوعدًا بمحاسبة الجميع أمام القانون.

هذه التصريحات فتحت أبواب التساؤلات والتكهنات، وخلقت حالة من الترقب لما قد يكشف عنه حسام حبيب في الأيام المقبلة.

كما أثارت تفاعلاً واسعًا بين المتابعين، وسط غياب أي رد رسمي حتى الآن من شيرين عبد الوهاب أو المقربين منها.



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