غفران محمد تفتح صندوق ذكرياتها: مشهد "فات الميعاد"أبكاني وأعاد لي وجع الطفولة

في حديث صريح ومؤثر عبر بودكاست "وفيها إيه" على منصة "ستوري بالعربي"، تحدثت الفنانة الشابة غفران محمد عن أولى خطواتها في عالم التمثيل، حيث كشفت أن بدايتها كانت أمام النجم الكبير عادل إمام في مسلسل "مأمون وشركاه" عام 2016، وهو أمر لم يكن في حسبانها.

وقالت غفران: "كنت رافضة خالص فكرة التمثيل، أختي كانت موديل إعلانات، ودخلت معاها الأوديشن من باب المجاملة، وفوجئت إنهم بيقولولي مبروك، حضرتك هتشتغلي معانا".

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

من حفلات الغناء إلى كومبارس صامت

وروت أنها قبل دخول التصوير، فوجئت بكون الدور مجرد "كومبارس صامت" رغم وعود بثلاثة مشاهد أمام الزعيم، وأضافت: "اتفاجئت كمان إن الأجر 3000 جنيه، وأنا كنت وقتها بغني في حفلة بـ15 ألف!".

ولكنها رأت أن الظهور مع عادل إمام كان بمثابة فرصة لا تُقدّر بثمن: "ناس بتدفع عشان يقفوا جمبه، وأنا خدت الفرصة دي".

وجع الطفولة في مشهد تمثيلي

أما اللحظة الأكثر تأثيرًا في اللقاء، فكانت عندما تحدثت غفران عن مشهد في مسلسل "فات الميعاد"، أبكاها بشكل غير متوقع، بسبب تشابهه مع مأساتها الشخصية كطفلة عاشت تجربة انفصال الوالدين،

وقالت بتأثر: "أما شُفت الطفلة اللي اتنقلت من حضن لحضن، افتكرت نفسي، عيّطت من قلبي، لأن أكتر وجع شيلته وأنا صغيرة هو إني مش لاقية بيت أستقر فيه".

رفض دور الضحية والتمسك بالقوة

رغم ما مرت به، أكدت غفران أنها لا تحب دور الضحية، قائلة: "كتبت بوست وقتها ومسحته.. مش بحب أشتكي أو أبان ضعيفة، بس الحقيقة إن المشهد لمسني جدًا".

صوت فني صاعد بقصة إنسانية

تجربة غفران محمد، التي بدأت ككومبارس ومرت بأزمات نفسية عميقة، تؤكد أن وراء كل فنان قصة إنسانية تستحق الاستماع، وقلب يتألم في صمت قبل أن يبدع على الشاشة.

إصرار رغم الصدمات

ورغم خيبات الأمل المبكرة والتجارب المؤلمة، أكدت غفران محمد أن ما مرّت به جعلها أكثر نضجًا وإصرارًا على النجاح، وقالت: "كل حاجة عدّيت بيها صنعت الشخصية اللي أنا عليها دلوقتي، ويمكن البداية مكانتش مثالية، بس كل تجربة زودتني قوة وعلّمتني أصدق مشاعري وأنا بشتغل"، وأضافت أنها الآن تسعى إلى اختيار أدوار تمس وجدان الجمهور، لأنها تؤمن أن التمثيل مش بس شغل، لكنه رسالة ممكن تلمس القلوب وتداوي الجراح.

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