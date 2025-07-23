راغب علامة يكشف كواليس أزمة حفلته: "بقالي 35 سنة بيحصل معايا كده.. والبنت باسـتني ومسحت بوقي"

أكد الفنان اللبناني راغب علامة أن ما حدث في حفله الأخير ليس أمرًا غريبًا عليه، قائلًا: "بقالي 35 سنة بيحصل معايا كده، ناس بتطلع على المسرح بتحضني وبتبوسني، وده بيحصل مع كل النجوم، والموضوع دايمًا بيكون في إطار الذوق العام."

وأشار راغب إلى أن البنت التي أثارت الجدل مؤخرًا قبلته بشكل مفاجئ، مضيفًا: "البنت باسـتني وأنا معرفهاش، وأول حاجة عملتها أني مسحت بوقي، مش معقولة أضربها مثلًا!"

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ينفي شائعة الطلاق والتحقيق

وعن الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا عن طلاقه من زوجته جيهان علامة، نفى راغب تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًا أنها شائعة ليس لها أساس من الصحة، وقال: "أنا قرأت خبر طلاقي وأنا بتسوق مع مراتي، فإزاي أكون مطلق؟!"

كما أشار إلى أن شائعة تحويله للتحقيق من قبل نقابة المهن الموسيقية ومنعه من الغناء في مصر، على الأغلب لا صحة لها حتى الآن، وقال: "أعتقد إنها مجرد إشاعة، ومفيش تواصل رسمي حصل معايا في الموضوع ده."

راغب: "اتشرف بالخيانة دي" بسبب مصر

وعن الهجوم الذي تعرض له من مطربين لبنانيين بسبب غنائه باللهجة المصرية، قال راغب: "أنا اتربيت على أغاني أم كلثوم وفيروز وصباح وفريد الأطرش، ومعظم أغنياتي بالمصري، ولما اتقال إني خنت بلدي علشان بغني بالمصري، رديت وقلت: أنا أتشرف بالخيانة دي!"

وأكد أن مصر تعني له الكثير، مضيفًا: "أنا بحب مصر جدًا، وهي بتجري في دمي، والأزمة دي خلتني أشوف قد إيه الناس بتحبني هنا."

حفاوة جمهور مصر أكبر من الأزمة

اختتم راغب علامة مداخلته الهاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2، بالإشادة بجمهور مصر، قائلًا: "ربنا عمل الأزمة دي علشان أشوف الحب ده من المصريين، وأنا ممتن لكل شخص دعمني أو دافع عني."

راغب علامة: جمهوري هو رأس مالي الحقيقي

وأكد راغب علامة خلال حديثه أن علاقته بجمهوره هي الأساس في مسيرته الفنية الطويلة، مشيرًا إلى أن الدعم الذي تلقاه من الجمهور المصري في الأزمة الأخيرة منحه دفعة معنوية كبيرة، وأضاف: "أنا مش محتاج أبرر نفسي، جمهوري الحقيقي عارفني كويس، واللي شاف الفيديو بعينه عرف إنها لحظة عفوية وخلصت، لكن المحبة اللي شفتها بعد كده كانت هي الحدث الأهم بالنسبة لي."

كما شدد على أن الفنان لا ينجو من الشائعات، لكن الثقة بينه وبين محبيه أقوى من أي تشويه: "أنا مش أول ولا آخر فنان يتعرض لهجوم على السوشيال ميديا، بس أنا متأكد إن المحبة اللي بيني وبين جمهوري أكبر من أي تريند زائل."

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