لو تعرفي.. وائل كفوري يواصل رحلة الحب بأغنية خامسة من ألبومه WK25

طرح ملك الرومانسية وائل كفوري خامس أغنيات ألبومه الجديد "WK25" بعنوان "لو تعرفي"، وهي من كلمات منير بو عساف، ألحان د. هشام بولس، توزيع داني حلو، ميكس وماسترينج رالف سليمان، والأغنية أصبحت متاحة الآن على يوتيوب والمنصات الموسيقية ومحطات الراديو، وسط ترقب جماهيري كبير.

والألبوم يُنتجه وائل كفوري بنفسه، ومن تنفيذ شركة And Beyond، وتوزيع شركة Digital Sound، ضمن استراتيجية فنية تعكس نضوجًا موسيقيًا وتميزًا في الاختيارات.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

تشويق عبر إنستجرام.. وجمهور يشتعل حماسًا

كان النجم وائل كفوري قد شوق جمهوره للأغنية منذ أيام، بنشره مقطعًا ترويجيًا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ظهر فيه مع فريق العمل أثناء كتابة كلمات الأغنية، حيث بدت الأجواء حالمة ومليئة بالإبداع. وكتب مع الفيديو: "لو تعرفي... الأغنية الخامسة... 22/07/25"

وما إن نشر المقطع، حتى انهالت التعليقات الحماسية من جمهور وائل كفوري، فكتبوا: "أخيرًا"، "ناطرين ع نااار"، "قنبلة فنية جديدة"، "وائل دايمًا بيدلعنا"، في دلالة على علاقة متينة بين الفنان وجمهوره الذي يترقب كل جديد بشغف.

ألبوم WK25.. تنوع فني وانتشار عالمي

ألبوم "WK25" يضم باقة من الأغاني التي حققت رواجًا كبيرًا منذ لحظة طرحها، بدءًا من:

"بدي غيّر فيكي العالم" (كلمات إميل فهد، ألحان جيهاد حدشيتي)

"تك تك قلبي" (كلمات منير بو عساف، ألحان بلال الزين)

"بعتذر منك" (كلمات بيار حايك، ألحان زياد بطرس)

"إنتي بعيوني" (كلمات منير بو عساف، ألحان ملحم أبو شديد)

وقد تصدرت الأغاني قوائم "الترند" في يوتيوب بعدة دول منها السويد، كندا، أستراليا، إلى جانب تفاعل قوي في الدول العربية.

رسالة حب متجددة بلغة وائل

"لو تعرفي" ليست مجرد أغنية جديدة يضيفها وائل كفوري إلى رصيده، بل رسالة حب متجددة بصوته وأدائه الذي اعتاد جمهوره أن يلامس أعماق المشاعر به ، والأغنية جاءت بلحن هادئ وتوزيع متناغم، ينسجم مع طبيعة الكلمات العاطفية، ما يجعلها من أقوى المرشحين لتكون "أيقونة صيف 2025" في عالم الأغنية العربية، وكفوري يثبت مرة أخرى أن الرومانسية لا تموت، بل تتجدد حين تُغنّى بصوته.

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