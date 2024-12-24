بعد تصدره للتريند.. أبرز المعلومات والمحطات في حياة راغب علامة

تصدر اسم الفنان اللبناني راغب علامة محركات البحث وتريند "جوجل" بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر تحطيم إحدى المدارس المملوكة له، والواقعة في الضاحية الجنوبية، وذلك بعد تداول تصريح مزعوم نُسب إليه حول تعليقه على رحيل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.

تفاصيل أزمة راغب علامة

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو ظهر فيه راغب علامة برفقة الفنان عبدالله بالخير، ويُقال إنه يتحدث عن رحيل نصر الله، ما أثار جدلًا واسعًا، وهذا دفع علامة للرد سريعًا لتوضيح الحقيقة.

راغب علامة

في بيان رسمي أصدره الفنان راغب علامة أمس، أكد فيه أن الفيديو المتداول مزيف، وأن هناك من انتحل شخصيته باستخدام تقنيات متطورة لتقليد صوته بدقة، وأوضح البيان:"في هذا الإطار، يؤكد مكتب الفنان راغب علامة أن هذه التصريحات المزعومة تصريحات غريبة وهدفها معروف وأصحابها معروفون، وقد قام الفنان عبدالله بالخير بنفي صحة هذه المكالمة فورًا بعد علمه بحقيقة الخدعة".



وأكد راغب علامة على أن ما حدث كان محاولة للإساءة له، معلقاً:"كان ضحيّة خداع واضح ومحاولة مبيّتة للإساءة المتعمّدة لشخص الفنّان راغب علامة ومكانته المرموقة, يهيب مكتب الفنان راغب علامة بكلّ من يتورط في مثل هذه الأفعال المسيئة والخارجة عن القانون بالتوقّف الفوري عن هذه الممارسات الإجرامية التي لا تهدف إلا إلى نشر الأكاذيب والإضرار بسمعة الفنان، كما يؤكّد المكتب أنّه لن يتهاون في ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال قانونيًا، إن هذا الفيديو المزيّف لا يعدو كونه إضافة جديدة إلى سلسلة الشائعات المغرضة التي تهدف إلى النيل من الصورة المضيئة للفنّان راغب علامة، والتي شكّلت على مدى عقود رمزاً للفنّ الراقي والمواقف الوطنيّة اللبنانيّة المشرّفة".

راغب علامة

شائعة وفاة راغب علامة

وكان الفنان راغب علامة، قد تصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعدما انتشرت شائعات تزعم وفاته إثر حادث سير، هذه الأنباء أثارت قلق محبيه وأسرته، مما دفعه للخروج عن صمته، ووصف تلك الشائعات بالسخيفة، مشددًا على ضرورة تحري الدقة قبل تداول مثل هذه الأخبار التي تثير القلق.

معلومات عن راغب علامة

بدأت رحلة راغب علامة مع الفن في سن صغيرة، حيث تعلم عزف العود على يد والده عندما كان في عمر الثامنة، هذه البداية البسيطة شكلت الأساس لموهبته الموسيقية التي أصبحت علامة فارقة في مشواره الفني.



في عام 1999، قدم راغب علامة أول ألبوم ديني له بعنوان "يا رب يا الله"، والذي صدر عن شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، و

كانت أولى خطوات راغب نحو الشهرة عندما قرر في عمر العشرين المشاركة في برنامج "ستوديو الفن" عام 1982، حيث تنافس ضمن فئة الأغنية الشعبية، موهبته المميزة أهلته للفوز بالمركز الأول، ليبدأ بعدها مشواره الفني الكبير.

أطلق راغب علامة أول ألبوماته الغنائية بعنوان "بكرة بيبرم دولابك"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في لبنان، ليكون نقطة الانطلاق الحقيقية له، واستمر النجاح مع ألبوم "توأم روحي"، الذي تجاوزت مبيعاته 300 ألف نسخة، ليصبح واحدًا من أهم الألبومات في مسيرته.

راغب علامة

نال راغب علامة لقب "السوبر ستار" وهو اللقب الذي ظل ملازمًا له طوال مسيرته الفنية.

كان لراغب علامة حضور قوي في برامج المواهب الغنائية، حيث شارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج "عرب أيدول" خلال موسميه الأول والثاني عامي 2012 و2013، وفي عام 2015، كان جزءًا من لجنة تحكيم برنامج "إكس فاكتور"، ثم انضم إلى لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" في موسمه الخامس عام 2019، ليترك بصمة مميزة في هذه البرامج.



في عام 2013، تم تعيين راغب علامة سفيرًا للسلام والنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة.

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