الإنفصال والوفاة.. شائعات مثيرة تلاحق راغب علامة

يجد الفنان راغب علامة نفسه دائما في مرمى الشائعات التي تحاول التأثير على حياته الشخصية والمهنية، من انفصال زوجته إلى تعرضه لحادث سير مع عائلته، وصولًا إلى إعلان وفاته، لم تترك الشائعات مجالًا إلا وطرقته، ومع كل هذا، قرر علامة الرد بشكل غير مباشر عبر منصاته الاجتماعية، مما فتح بابًا جديدًا للتفاعل مع جمهوره الذي وقف بجانبه ضد هذه الادعاءات، وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز تفاصيل هذه الشائعات وردود راغب علامة والجمهور عليها، بالإضافة إلى الحديث عن آخر نشاطاته الفنية.

الشائعات الأخيرة وراغب علامة



ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها راغب علامة للشائعات، ولكن الأمر بلغ ذروته مؤخرًا عندما انتشرت أخبار حول تعرضه لحادث سير مع أسرته، وأخرى تتحدث عن وفاته. قرر علامة هذه المرة كسر الصمت وتوجيه رسالة غير مباشرة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، حيث كتب: "تذكروا جميعاً أن الشائعات هي انعكاس لعدم الرضا لدى أولئك الذين ينشرونها، وليست حقيقة من أنا".

راغب علامه وعائلته

ردود الجمهور على الشائعات



تفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور علامة، حيث انهالت التعليقات التي تمنت له الصحة والسلامة، وأكدوا دعمهم له ضد مروجي الشائعات. بعض التعليقات كانت حادة تجاه هؤلاء المروجين، مثل تعليق يقول: "شائعات الناس لن تضر... لأنها من الناس وبعض الناس ناقصين ومحاسبين، فلا تهتم". هذه الردود تعكس مدى حب الجمهور لراغب وثقتهم به.

راغب علامة وزوجته.. الحب والاستقرار

راغب علامه



لم تقتصر الشائعات على راغب علامة فقط، بل طالت أيضًا زوجته جيهان وأبنائه خالد ولؤي. في مقابلة سابقة، أكد علامة أن هذه الشائعات لا تستحق الرد، مشيرًا إلى أن علاقته بزوجته مستقرة منذ 28 عامًا، وأنها كانت أولى معجباته ولا تشعر بالغيرة من جمهورها. وأضاف: "جيهان عمرها ما اتضايقت من المعجبات... لأنها أول معجبة ليا".

نشاطات راغب علامة الفنية

راغب علامه



رغم الضجة التي تثيرها الشائعات، لم يتوقف راغب علامة عن تقديم أعماله الفنية. آخر أغانيه "بيروت ولا روما"، التي طرحها في أغسطس، حققت نجاحًا كبيرًا. الأغنية من كلمات فلبينو أحمد وألحان محمد يحيى، وتوزيع إيلي بربر.

موقف راغب علامة من الأحداث السياسية



على صعيد آخر، عبر علامة عن حزنه بسبب الحرب في غزة، داعيًا إلى وقف قتل الأطفال فورًا. كتب في تغريدة على حسابه: "في حرب الكبار، شو ذنب الطفولة؟ يتعرض قطاع غزة وأهله لإبادة ظالمة وعدوان غاشم". جاءت هذه الكلمات لتبرز إنسانية الفنان ومواقفه الرافضة للعنف.

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