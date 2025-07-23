فرقة رضا تبهر اليابان في إكسبو 2025 بحضور تامر عبدالمنعم والسفير المصري

في مشهد ثقافي مشرف لمصر، تألقت فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية خلال مشاركتها في احتفالية العيد الوطني المصري في مدينة أوساكا اليابانية، ضمن فعاليات إكسبو 2025، وسط حضور دبلوماسي وفني رفيع المستوى.

وشهد الحفل حضور الفنان تامر عبدالمنعم، وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والفنانة إيناس عبدالعزيز مديرة الفرقة، إلى جانب عدد من القيادات الدبلوماسية والإعلاميين اليابانيين والمصريين.

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حضور رسمي رفيع المستوى

حضر الحفل الدكتور حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية، ووزير التجارة الياباني، إضافة إلى معالي السفير محمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان، والفنان تامر عبدالمنعم بصفته رئيس الوفد الفني المشارك.

كما شارك في الاحتفال لفيف من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب، إلى جانب عدد كبير من ممثلي الصحافة والإعلام الياباني، الذين أعربوا عن إعجابهم الشديد بالأداء المصري المتميز.

فقرات فنية تعكس التراث المصري الأصيل

قدّمت الفرقة باقة من أشهر عروضها التي تمثل تنوع الفلكلور المصري، واستمرت فقرات الحفل لمدة 60 دقيقة، تنقل خلالها الجمهور بين ألوان الفنون المصرية الشعبية المختلفة، ومن بينها:

الأقصر بلدنا

الإسكندراني

الطبول

الحجالة

بياع العرقسوس

التنورة

غريب الدار

غزل في الريف

سماح النوبة

العصايا

وقد حازت الفقرات على تصفيق حاد وإشادة واسعة من الحضور، حيث عكست روح مصر المتنوعة، من جنوبها إلى شمالها، ومن صعيدها إلى ساحلها.

تعاون ثقافي ومشاركة مشرفة

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة الثقافة المصرية على تعزيز الحضور الثقافي المصري دوليًا، حيث تمثل فرقة رضا أحد أهم رموز التراث الشعبي المصري، وتعتبر مشاركتها في إكسبو 2025 فرصة لإبراز الهوية الفنية والثقافية لمصر أمام العالم.

وتعتزم الفرقة تقديم ثلاث حفلات ضمن فعاليات المعرض الدولي، احتفالًا بالعيد الوطني، قبل أن تعود البعثة إلى القاهرة يوم السبت المقبل.

استعداد للموسم الصيفي

من جانبه، أكد الفنان تامر عبدالمنعم أن نجاح مشاركة فرقة رضا في اليابان يمثل دفعة قوية نحو تطوير خطط البيت الفني للفنون الشعبية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى بدء التحضيرات المكثفة للموسم الصيفي عقب العودة.

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