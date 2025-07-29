شمس الكويتية عن أغنيتها الجديدة "طز": كلماتها تعبر عني.. وأوجهها لكل حاسد

شمس الكويتية بعد تصدر "طز" التريند: اللهجة المصرية سبب انتشارها

بعد تخطيها 2 مليون مشاهدة.. شمس الكويتية تكشف كواليس أغنيتها الجديدة "طز"

اسم مصري ولهجة عراقي.. شمس الكويتية تكشف تفاصيل "طز" بعد تصدرها التريند

كشفت الفنانة شمس الكويتية، كواليس أغنيتها الجديدة "طز" التي طرحتها مؤخرًا وتصدرت التريند، إذ حصدت أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر منصة "يوتيوب"، وانتشرت أيضًا عبر مختلف منصات الأغاني، ونالت إعجاب الجمهور بسبب كلماتها البسيطة، واستخدام اللهجة المصرية بالأغنية، واعتماد الإيقاع المقسوم، وكذلك طرحها في شكل فيديو كليب، واللجوء للذكاء الاصطناعي في بعض المشاهد، ويستعرض الموجز التفاصيل.

سر اختيار اسم الأغنية

وقالت شمس الكويتية في تصريحاتها عن اختيار اسم الأغنية: أحببت اسمها لأني تعودت أقول "طز" لكل شي سلبي بحياتي.. ليه لاء؟، هذه الكلمة بالذات تلخّص الإحساس الذي نرغب أن نجعله يصل بالأغنية.

رسالة شمس من خلال الأغنية

وتابعت شمس عن حبها للغناء: أنا لا أغني كي أرضي الكل، أنا أغني كي أعبر، و"طز" كانت أنسب عنوان، لأن فعلًا "طز" في كل حاسد، وكل طاقة سلبية، وكل أحد يحاول يكسّر فيك.

سبب استخدام اللهجة المصرية

وعن استخدامها للهجة المصرية في اسم الأغنية رغم أن لهجة الأغنية عراقية، تابعت: اللهجة المصرية قريبة من الكل، فيها خفة دم وطاقة حلوة.. وبصراحة أنا من زمان أحب مصر وشعبها، وفعلًا أفكر طرح أغنية كاملة بالمصري قريب، لإنّي حابة أكون أقرب للجمهور هناك، خصوصًا إن المصريين ذويقة ويحبون الفن الأصيل.

سر تصدر الأغنية التريند

وبالنسبة لتصدر الأغنية "التريند"، علقت شمس: بصراحة أنا دائمًا أشتغل على أي عمل بكل طاقتي وأعطيه من قلبي، و"الباقي على الله" التريند رزق، وشئ غير مضمون، ولكن حين يتفاعل الجمهور ويعبرون عن حبهم للعمل، بالتأكيد بكون مبسوطة، لأني أشعر بقيمة مجهودي.

رأيها في استخدام الذكاء الاصطناعي

واختتمت شمس الكويتية حديثها بالتعليق على استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ قالت: الذكاء الاصطناعي جيد ولكن ليس دائمًا، يعطي الشعور الحقيقي، وفضلت استخدمه كلمسة، وليس إحساس، لأني أؤمن أن الفن فيه روح، ليس فقط تكنولوجيا، ويمكن بالمستقبل استخدمه أكثر، ولكن بحذر، كي لا أفقد طابع شمس الإنساني والعفوي.

كلمات أغنية "طز"

وجاءت كلمات الأغنية:

"طز بلي راحوا مااجو.. بلي حبوا ونسوا.. بلي خانوا ماوفو طز.. على ارواحتهم طغو.. ويا البجاهم مشو.. على النعمة مارضوا طز.. على القدامي اخرسوا.. لكن بظهري حجوا.. مااقلهم هلو طز.. أريد ارقص على جروح اليأذيني.. الشمس اني واحرقه الي يطفيني.. والي طاح من عيني ادوس عليه".

وفي المقطع الثاني:

"حب ماكو حب بهالوقت عمي ياحب يازفت.. على هالكلمة ضحكت حب.. العشق هس انقرض.. واليحب رايد غرض وبالمشاعر انفرض حب.. الي مايسوى التعب.. والي عذب القلب حرام بيه كلمة عتب طز.. المابيه خير.. أبد لا يقول هذا أني.. بوقت الشدة يتحول شخص ثاني.. واقط على الراح ماحاني سبع حصوات".

فريق عمل الأغنية

والأغنية: من كلمات وألحان فراس الذر، وإخراج الكليب جوزيف نصار، وتوزيع ميثم علاء الدين.

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