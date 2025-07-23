بدون أدوية.. فواكه طبيعية تساهم في خفض الكوليسترول وتعزيز صحة القلب

في الوقت الذي يتزايد فيه القلق من أمراض القلب وارتفاع نسب الكوليسترول، يبحث الكثيرون عن بدائل طبيعية وآمنة لتحسين صحتهم دون الاعتماد على الأدوية ،والمفاجأة أن الحل قد يكون قريباً جداً، بل ومتوفراً في مطبخك.

فالكوليسترول، وهو مادة دهنية يفرزها الجسم وتوجد أيضاً في بعض الأطعمة، يمكن أن يؤدي تراكمه إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يهدد صحة القلب.

لكن أبحاثاً حديثة كشفت أن بعض أنواع الفواكه لا تقتصر فوائدها على القيمة الغذائية فحسب، بل تلعب دوراً فعالاً في خفض الكوليسترول الضار، وتعزيز صحة القلب بشكل طبيعي، ما قد يقلل الحاجة إلى التدخلات الدوائية في بعض الحالات.

الكوليسترول مادة دهنية يفرزها الجسم طبيعياً وتؤدي وظائف ضرورية للحفاظ على صحة الخلايا، إلا أن ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار (LDL) قد يؤدي إلى انسداد الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. في المقابل، يُعد الكوليسترول الجيد (HDL) مفيداً لأنه يساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول الزائد.

ووفقاً لصحيفة تايمز أوف إنديا، فإن النظام الغذائي الغني بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة يلعب دوراً محورياً في تنظيم مستويات الكوليسترول.

ويمكن لبعض أنواع الفاكهة أن تكون بديلاً طبيعياً وفعالاً في دعم صحة القلب وخفض الكوليسترول، خصوصاً لمن لم يبدأوا بعد بتناول أدوية علاجية.

وأبرز هذه الفواكه:

1. الحمضيات: مثل الليمون، البرتقال، والجريب فروت، حيث تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تساهم في تقليل امتصاص الكوليسترول في الجهاز الهضمي. يُنصح أيضاً بإضافة قشر الليمون المبشور غير المعالج بالشمع إلى النظام الغذائي، لما له من تأثير محتمل في خفض الكوليسترول.

2. الجريب فروت: أظهرت دراسات أنه يحسن مستويات الدهون في الدم وقد يُخفض ضغط الدم، لكن يُحذر من تناوله بالتزامن مع بعض أدوية الستاتين، مثل أتورفاستاتين وسيمفاستاتين، لأنه قد يسبب تفاعلات خطيرة، لذلك يجب استشارة الطبيب.

3. التفاح: غني بالألياف والبوليفينولات، وقد أظهرت أبحاث أن تناوله بانتظام يخفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يدعم المقولة الشهيرة "تفاحة يومياً تغنيك عن الطبيب".

4. الأفوكادو والموز: الأفوكادو يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة مفيدة لصحة القلب، بينما يحتوي الموز على ألياف وستيرولات نباتية تقلل من امتصاص الكوليسترول في الدم.

اتباع نظام غذائي يعتمد على هذه الفواكه وغيرها من الخيارات الصحية يمكن أن يكون خطوة فعالة في تحسين صحة القلب وخفض الكوليسترول، سواء كإجراء وقائي أو داعم للعلاج الدوائي.

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