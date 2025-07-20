في عز الصيف.. وصفات طبيعية فعالة لعلاج نزلات البرد دون أدوية

رغم ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، إلا أن الإصابة بـنزلات البرد الصيفية أمر شائع أكثر مما يظنه البعض، وتعود هذه الظاهرة إلى التعرض المفاجئ للهواء البارد داخل المكاتب أو المواصلات العامة المكيفة، بعد قضاء وقت طويل في درجات حرارة مرتفعة، وهذا التباين الحاد يُضعف المناعة، ما يؤدي إلى ظهور أعراض البرد مثل العطس، الزكام، احتقان الحلق، والسعال.

ويعرض لكم الموجز علاج البرد في الصيف باستخدام الوصفات الطبيعية.

أسباب نزلات البرد في الصيف

يؤكد الأطباء أن السبب الرئيسي وراء الإصابة بـ"البرد الصيفي" هو الانتقال السريع بين الأجواء الحارة والمبردة، مما يُضعف الجهاز التنفسي العلوي، كما يلعب الجفاف الناتج عن فقدان السوائل بسبب التعرق دورًا في ضعف المناعة، بالإضافة إلى تناول المشروبات الباردة والمثلجات بشكل مفرط.

أعراض البرد الصيفي

من أبرز الأعراض:

انسداد الأنف وسيلانها

احتقان الحلق

سعال خفيف أو شديد

صداع

شعور بالإرهاق العام

ورغم أن هذه الأعراض قد تبدو خفيفة في البداية، إلا أن إهمالها يؤدي أحيانًا إلى التهاب في الجيوب الأنفية أو الأذن الوسطى.

أبرز الوصفات الطبيعية للعلاج

في ظل الحذر من استخدام المضادات الحيوية دون داعٍ، يلجأ كثيرون إلى الوصفات الطبيعية لعلاج نزلات البرد في الصيف، وأبرزها:

العسل والليمون: مزيج فعال لتقوية المناعة وتهدئة الحلق، يؤخذ صباحًا ومساءً.

الزنجبيل المغلي: يُطهر الحلق ويقلل السعال، ويمكن شربه دافئًا مع ملعقة عسل.

شاي الكركم: غني بمضادات الالتهاب، ويساعد على مقاومة العدوى.

استنشاق البخار مع زيت النعناع أو الكافور: يفتح الممرات التنفسية ويقلل الاحتقان.

نصائح وقائية مهمة

لمنع الإصابة بنزلات البرد في الصيف، يُوصى بـ:

تجنب الانتقال المفاجئ من الأماكن الحارة إلى المكيّفة

شرب كميات كافية من المياه

الابتعاد عن المشروبات المثلجة

أخذ قسط كافٍ من الراحة

تقوية المناعة عبر نظام غذائي متوازن

نمط الحياة وتأثيره في الوقاية من البرد الصيفي

أشارت دراسات حديثة إلى أن اتباع نمط حياة صحي يلعب دورًا محوريًا في تقليل احتمالية الإصابة بالبرد الصيفي، فالأشخاص الذين يحرصون على النوم المبكر والنوم لعدد ساعات كافية، وتناول الخضروات والفواكه الطازجة، وممارسة الرياضة الخفيفة بانتظام، يمتلكون مناعة أقوى قادرة على مقاومة العدوى الفيروسية، كما يُوصى بتقليل التوتر النفسي، الذي قد يُضعف المناعة، من خلال تقنيات التنفس العميق أو التأمل.

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