"أحمد وأحمد" يخطف الأضواء في الرياض.. نجوم الفيلم يحتفلون بالعرض الأول

وصل أبطال الفيلم المصري الجديد "أحمد وأحمد" إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادًا لحضور العرض الأول للفيلم داخل دور العرض السعودية، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير وترقب واسع من محبي الأعمال الكوميدية الخفيفة.

ويأتي عرض الفيلم في إطار توسع السينما المصرية في الخليج، خاصة بعد النجاح الكبير الذي تحققه الأعمال الكوميدية مؤخرًا في الأسواق السعودية، ما يعكس تزايد اهتمام الجماهير الخليجية بالمحتوى المصري.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

أجواء الاستقبال والنجوم الحاضرون

وكان في استقبال نجوم العمل ممثلون عن الشركة الموزعة وعدد من الإعلاميين، وسط ترحيب لافت من الجمهور السعودي. وحرص النجوم أحمد فهمي وأحمد حاتم – بطلا الفيلم – على التقاط الصور التذكارية مع الجمهور، والتفاعل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فور وصولهم.

ومن المتوقع أن يشهد العرض الأول حضورًا موسعًا من الفنانين والمشاهير السعوديين والمصريين، إلى جانب نقاد ومهتمين بالمجال السينمائي، ضمن فعالية سينمائية ضخمة تُقام في أحد المولات الكبرى بالعاصمة.

عن الفيلم: مفارقات كوميدية بين شخصيتين متناقضتين

فيلم "أحمد وأحمد" ينتمي لنوعية الكوميديا الاجتماعية، وتدور أحداثه حول شخصين يحملان الاسم نفسه لكنهما يعيشان ظروفًا ومواقف حياتية متناقضة، ما يفتح الباب لسلسلة من المفارقات الكوميدية الساخرة والمواقف غير المتوقعة.

الفيلم من تأليف هشام هلال، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته بجانب فهمي وحاتم كل من: هنا الزاهد، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت.

عرض مرتقب في مصر قريبًا

بعد العرض الخليجي، تستعد الشركة المنتجة لإطلاق الفيلم في دور العرض المصرية خلال عيد الأضحى المقبل، مع خطة ترويجية واسعة تشمل جولات جماهيرية ولقاءات تلفزيونية مع النجوم المشاركين.

الجمهور السعودي يترقب الكوميديا المصرية

لاقى فيلم "أحمد وأحمد" اهتمامًا واسعًا من الجمهور السعودي منذ الإعلان عن عرضه، حيث تصدّر اسمه محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وأشاد رواد مواقع التواصل بفكرة الفيلم وأداء بطليه الكوميدي المعروف، معربين عن حماسهم لمشاهدة عمل يجمع بين خفة الظل المصرية وجودة التنفيذ الحديثة ،وتوقعت شركات التوزيع أن يحقق الفيلم إيرادات قوية في شباك التذاكر الخليجي خلال الأيام الأولى للعرض.

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