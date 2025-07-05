أمير صلاح الدين يكشف عن معاناته مع مرض نادر كاد يودي بحياته

أمير صلاح الدين: بالصدفة اكتشفت أنني كان يفترض أن أموت طفلًا.. كشف الفنان أمير صلاح الدين عن تفاصيل معاناته مع مرض دماغي نادر كاد ينهي حياته قبل زواجه، موضحًا أن اكتشافه جاء بالصدفة بعد تعرضه لحادث دراجة نارية أثناء بروفات فيلم نوارة مع الفنانة منة شلبي، حيث كشفت الفحوصات عن إصابته بتمدد شرياني ضخم في المخ تجاوز 2.5 سم، وهو حجم استثنائي يفوق الحالات المعتادة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

صدمة الأطباء: «كيف ما زلت حيًا؟»

روى أمير صلاح الدين، خلال لقائه مع زوجته الفنانة ليالي نافع مرسال في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة ON، أن الأطباء فوجئوا ببقائه على قيد الحياة رغم خطورة حالته، وقال: «الدكتور قال لي: المفروض إنك ميت من وأنت عندك 5 أو 6 سنين. إزاي عايش؟»، وأضاف: «قلت له: ربنا عايزني أعيش».

تكلفة باهظة للعلاج.. وقرار صعب بالزواج

أشار الفنان أمير صلاح الدين إلى أن الأطباء نصحوه بجراحة عاجلة باستخدام تقنية الكويلز، حيث يحتاج إلى أكثر من 300 كويل تكلفة الواحد منها نحو 15 ألف دولار، ما جعله يتساءل إن كان سيتمكن من الزواج بعد بيع كل ممتلكاته، وتابع: «كنت لسه جايب شقة وعربية عشان أتجوز، والدكتور قال لي بيع كل حاجة، بس قررت أكمل واتجوز الحمد لله».

رأي مخالف من طبيب مصري وتأجيل العملية

رغم إجماع الأطباء على ضرورة التدخل الجراحي، اختار أمير صلاح الدين استشارة الطبيب الراحل معتز الفقي الذي نصحه بتأجيل العملية والاكتفاء بالدواء لفترة لأنه كان متعايشًا مع المرض منذ طفولته، على أن يُتابع حالته دوريًا. لاحقًا أجرى العملية على مراحل كل ستة أشهر حتى استقرت حالته تمامًا.

تدخل جراحي نادر بمساعدة أطباء فرنسيين

أوضح أمير صلاح الدين أنه في مرحلة لاحقة أحال الطبيب فاروق حسن حالته إلى أستاذ فرنسي متخصص أتى إلى القاهرة لإجراء الجراحة نظرًا لندرتها. تمت العملية بنجاح، حيث زُرعت له دعامة دقيقة في الشريان المتمدد دون أي مضاعفات.

زوجته تكشف كواليس دعمها له

أكدت الفنانة ليالي نافع أن تجربة الخطوبة كانت صعبة بسبب انشغالهما بالزيارات الطبية والاستشارات حول حالته الصحية، قائلة: «كانت تجربة قاسية جدًا، بس كنت دايمًا معاه، وما حكى لأسرته أي حاجة، كان شايل الهم لوحده». وأشارت إلى أن أمير فضل أن تتحمل هي وحدها معه تفاصيل مرضه.

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