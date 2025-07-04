"أحمد وأحمد" يحقق المفاجأة في أول يومين.. 6.7 مليون جنيه بشباك التذاكر

سجّل فيلم "أحمد وأحمد" بداية قوية على مستوى الإيرادات، حيث حقق 6 ملايين و720 ألف جنيه خلال أول يومين فقط من عرضه في دور السينما المصرية، متصدرًا بذلك شباك التذاكر ومتفوقًا على باقي الأعمال المنافسة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

ثنائي جماهيري وتوليفة ناجحة

الفيلم يجمع لأول مرة بين النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي، في عمل يمزج بين الكوميديا والإثارة. وتدور أحداثه حول شاب مصري يعمل مهندس ديكور بالخارج، يعود إلى بلده ليكتشف أن عمه (السقا) زعيم عصابة فاقد للذاكرة، فتبدأ سلسلة من المغامرات الساخرة والمطاردات.

أرقام لافتة في يومين فقط

وفقًا للتقارير الرسمية، جمع الفيلم في يوم عرضه الأول 2.71 مليون جنيه، ثم ارتفعت الإيرادات في اليوم الثاني إلى 4.01 مليون جنيه، ما يشير إلى إقبال جماهيري واسع، وحضور ملحوظ في جميع قاعات السينما بالقاهرة والمحافظات.

ترويج ذكي واهتمام نقدي

ساهمت الحملة الدعائية الواسعة، التي شارك فيها أبطال الفيلم عبر وسائل التواصل والبرامج التلفزيونية، في تعزيز الحضور الجماهيري. كما نال الفيلم إشادات نقدية باعتباره عملاً خفيفًا ومناسبًا لأجواء الصيف.

المنافسة مستمرة.. لكن الصدارة محسومة

في الوقت الذي تراجع فيه أداء أفلام مثل "ري ستارت" و"المشروع X"، تصدّر "أحمد وأحمد" السباق بسهولة، مستفيدًا من توقيت الطرح، وخفة ظل العمل، وتفاعل الجمهور مع الثنائي الكوميدي.

توقعات بمواصلة التفوق

يتوقع خبراء السينما أن يواصل الفيلم تفوقه خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد يتجاوز 15 مليون جنيه خلال أول 7 أيام، ما يجعله أحد أنجح أفلام موسم صيف 2025 حتى الآن.

دفعة قوية لصناعة السينما

يُنظر إلى نجاح "أحمد وأحمد" على أنه مؤشر إيجابي لحالة التعافي في سوق السينما المصرية، بعد فترة من التذبذب في نسب الحضور والإيرادات. فمع تصاعد المنافسة بين الأفلام المحلية، يؤكد هذا الأداء أن الجمهور لا يزال متعطشًا لأعمال ترفيهية تجمع بين الحبكة المشوقة والنجوم ذوي الشعبية.

وقد يدفع هذا النجاح شركات الإنتاج إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في أفلام مشابهة تستهدف جمهور العائلة والشباب على حد سواء.

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