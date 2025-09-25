بعد سنوات من العطاء.. أشرف زكي يترك موقعه في نقابة المهن التمثيلية

إعلان انتهاء المهمة

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن انتهاء مهمته داخل النقابة، مؤكدًا أنه أدى واجبه على أكمل وجه طوال السنوات الماضية التي قضاها في خدمة زملائه وأعضاء الجمعية العمومية.

لحظة الرحيل

وقال زكي في بيان رسمي: “لقد جاءت اللحظة التي أترجل فيها عن موقعي، ليكمل من بعدي زملاء آخرون مسيرة العمل والعطاء، بعدما عشت داخل النقابة سنوات أعدّها من أجمل أيام العمر".

رسالة شكر وتقدير

ووجّه نقيب المهن التمثيلية الشكر العميق إلى الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة الموقر، مشيدًا بالدعم والثقة اللذين رافقاه طوال فترة خدمته.

عهد بالوفاء والدعم المستمر

واختتم تصريحه قائلًا: “أغادر اليوم موقعي الرسمي، لكنني سأظل دائمًا ابنًا وفيًا لهذا الكيان الكبير، داعمًا له بكل ما أملك من محبة وإخلاص".