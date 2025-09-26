رحمة أحمد تطمئن جمهورها بعد أزمتها الصحية:الحمد لله قومت بالسلامة عشان ابني

طمأنت الفنانة رحمة أحمد جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية بعد الأزمة التي تعرضت لها مؤخرًا، مؤكدة أنها بخير وتعافت وتستعد للعودة لمواصلة أعمالها الفنية ومشروعها الجديد، ويرصد الموجز التفاصيل.

رسالة رحمة أحمد لجمهورها: "ابني أهم حاجة في حياتي"

في تسجيل صوتي لبرنامج ET بالعربية، قالت رحمة أحمد:

"أنا الحمد لله كويسة وبخير، وهرجع أكمل تصوير وأكمل مشروعي اللي كنت بفتحه. الحمد لله إنّي قومت بالسلامة، عشان ابني ده كان أهم حاجة عندي، لأنه لسه صغير".

كما عبّرت الفنانة الشابة عن امتنانها الكبير لدعم أسرتها وزملائها في الوسط الفني خلال فترة مرضها.

دعم الوسط الفني ومساندة نقابة المهن التمثيلية

وجهت رحمة أحمد شكرًا خاصًا للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قائلة:

"النقيب الراجل ده مهما أقول لا هيوفي ولا هيكفي".

كما شكرت الفنانتين نهال عنبر وانتصار على مساندتهما لها، مؤكدة أن دعمهما كان له أثر كبير في دعمها النفسي والمعنوي خلال الأزمة.

تفاصيل الحالة الصحية لرحمة أحمد: "مش تضخم في الكبد"

نفت رحمة أحمد الشائعات التي تم تداولها بشأن إصابتها بتضخم في الكبد، موضحة أن سبب دخولها المستشفى كان نزلة معوية شديدة، مضيفة:

"مكنش تضخم في الكبد ولا حاجة، أنا كنت داخلة بنزلة معوية شديدة شوية".

واختتمت حديثها قائلة:

"الواحد مكنش يعرف قيمة إنك تسمع وتتكلم مع اللي حواليك عادي، ودي نعمة كبيرة أوي أوي".

رحمة أحمد في رمضان 2025: مشاركة قوية في "80 باكو"

شاركت رحمة أحمد في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل 80 باكو الذي جمعها بالفنانة هدى المفتي.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي حول مصففة شعر تواجه أزمة مالية وتضطر لجمع 80 ألف جنيه لإتمام زواجها، ما يدفع صاحبة الصالون لمساعدتها بالعمل كمصففة متنقلة تزور العميلات في منازلهن، فتجد نفسها في عالم جديد لم تعهده من قبل.

أبطال مسلسل 80 باكو

هدى المفتي

انتصار

رحمة أحمد

محمد لطفي

خالد مختار

محمود يسري

المسلسل مكون من 15 حلقة، من تأليف غادة عبدالعال، وإخراج كوثر يونس، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح (شركة e Producer).

رحمة أحمد تطمئن جمهورها بعد أزمة صحية مفاجئة، نافية إصابتها بتضخم الكبد، ومؤكدة أن حالتها في تحسن مستمر. وتستعد الفنانة الشابة للعودة إلى أعمالها الفنية بعد نجاحها في مسلسل 80 باكو خلال موسم رمضان 2025.

