نكشف سبب تقديم أشرف زكي استقالته من نقابة المهن التمثيلية

بعد مسيرة حافلة.. أشرف زكي يغادر منصبه في النقابة

في خطوة مفاجئة للوسط الفني المصري، أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تنحيه رسميًا عن منصبه بعد سنوات طويلة من العمل النقابي وخدمة أعضاء الجمعية العمومية، وأكد زكي في بيان رسمي، مساء الخميس 25 سبتمبر 2025، أنه أدى واجبه على أكمل وجه ويغادر موقعه "بكل تقدير وامتنان".

تقدير متبادل ودعم من الجمعية العمومية

وجّه زكي رسالة شكر للجمعية العمومية ومجلس النقابة، مثمنًا دعمهم وثقتهم به طيلة فترة توليه المسؤولية، ومشيدًا بتعاونهم في تجاوز التحديات التي واجهت القطاع الفني خلال السنوات الأخيرة.

«الشيوخ» وجهة محتملة بعد الاستقالة

مصادر كشفت أن سبب الاستقالة يعود إلى ترشيح أشرف زكي لعضوية مجلس الشيوخ، في خطوة تعكس تقدير الدولة لدوره الكبير في دعم قضايا الفنانين والدفاع عن حقوقهم داخل النقابة.

التحديات التي واجهت النقابة

زكي أشار في بيانه إلى أن فترة رئاسته للنقابة شهدت أصعب مراحل العمل الفني في مصر، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، وصولًا إلى التغيرات الكبيرة في سوق الإنتاج، مؤكدًا أنه عمل على حماية حقوق الفنانين وتطوير بيئة العمل رغم الصعوبات.

رسالة وداع ودعم مستمر

اختتم زكي كلمته بالتأكيد على أنه سيبقى "ابنًا وفيًا للنقابة" حتى بعد مغادرته موقعه الرسمي، مشددًا على استمراره في دعم زملائه والعمل لصالح الكيان الذي أفنى سنوات عمره في خدمته.

