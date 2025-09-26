هل انفصلت شيماء سيف عن محمد كارتر مجددًا؟.. علاقة بيومي فؤاد بالقصة

أنباء جديدة عن طلاق شيماء سيف وكارتر تُثير الجدل مجددًا

عادت الفنانة شيماء سيف وزوجها مدير الإنتاج محمد كارتر لتصدر المشهد مجددًا، بعدما انتشرت أنباء تزعم طلاقهما للمرة الثانية "في الخفاء"، وذلك عقب ظهورهما بشكل منفصل في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد،

ورغم حضورهما نفس المناسبة، إلا أن اللافت للنظر أنهما لم يظهرا سويًا طوال الحفل، الأمر الذي أعاد شائعات الانفصال إلى الواجهة وأثار تساؤلات الجمهور حول حقيقة ما حدث، ويرصد الموجز التفاصيل.

إلغاء المتابعة عبر "السوشيال ميديا" يزيد الشكوك

الشكوك حول انفصال الثنائي لم تتوقف عند حدود الظهور المنفصل، إذ لاحظ المتابعون أن شيماء وكارتر ألغيا متابعة بعضهما البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره كثيرون دليلًا إضافيًا على أن الانفصال قد حدث بالفعل، وإن لم يعلنا عنه رسميًا حتى الآن.

وبينما تصاعدت التكهنات، فضل الطرفان الصمت الكامل ولم يصدرا أي تصريحات تنفي أو تؤكد ما يتداوله الجمهور.

رشاقة شيماء سيف تخطف الأنظار في أحدث ظهور

في خضم هذه التكهنات، شاركت شيماء سيف جمهورها عبر حسابها على "إنستجرام" بمجموعة صور من حفل الزفاف، ظهرت خلالها بمفردها بإطلالة أنيقة ولافتة، كما خطفت الأنظار بخسارتها الملحوظة للوزن.

ورغم أن كارتر كان حاضرًا نفس الحفل، إلا أنه لم يظهر في أي من الصور التي نشرتها زوجته، ما زاد من حدة الجدل حول طبيعة العلاقة بينهما حاليًا.

قصة طلاق وعودة.. ما حدث بين شيماء سيف وكارتر سابقًا

وتعود تفاصيل العلاقة بين شيماء سيف ومحمد كارتر إلى فبراير الماضي، عندما أعلنت الفنانة انفصالهما رسميًا بعد زواج دام 7 سنوات، وكتبت عبر خاصية "ستوري" على "إنستجرام":

"قدر الله وما شاء فعل.. تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا المعوّض بإذن الله.. برجاء احترام رغبتي، وإني مش حابة أتكلم في الموضوع.. ودعواتكم بالخير".

لكن الانفصال لم يدم طويلًا، إذ أعلن كارتر في مارس الماضي عودتهما رسميًا، ونشر صورة تجمعهما وكتب:

"اللهم ألّف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا.. حبيبتي رجعت لحضني".

هل يتكرر سيناريو الطلاق مرة أخرى؟

حتى اللحظة، لا توجد تأكيدات رسمية بشأن انفصال شيماء سيف ومحمد كارتر للمرة الثانية، إلا أن المؤشرات – من بينها الظهور المنفصل، وإلغاء المتابعة، وغياب أي تفاعل بينهما – تجعل الجمهور في حالة ترقب لمعرفة ما إذا كان الطلاق قد وقع فعلًا أم أن الأمر مجرد خلاف عابر سيزول كما حدث من قبل.

ومع استمرار الصمت من الطرفين، تبقى الحقيقة الكاملة خلف الكواليس، بينما يبقى السؤال الأبرز: هل تعود الأزمة من جديد أم نشهد مصالحة أخرى قريبًا؟

اقرأ أيضًا:

رحلة شيماء سيف الصحية وتحولها الجذري بعد التكميم



شيماء سيف تكشف عن تجربتها مع محمد سامي: تعلمت الكثير من خبراته

