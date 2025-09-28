إنجي عبد الله تكشف تفاصيل أزمتها الصحية بعد الطلاق وتطالب بالدعاء

إنجي عبد الله.. رحلة صعبة بعد الانفصال

كشفت الفنانة وملكة جمال مصر السابقة إنجي عبد الله عن معاناتها القاسية بعد انفصالها عن زوجها في عام 2018، مؤكدة أن هذه المرحلة كانت الأصعب في حياتها خاصة بعد اكتشاف إصابتها بورم حميد في المخ، وأوضحت في منشور مؤثر عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أنها بدأت رحلة علاجها عام 2019 برفقة أسرتها فقط، في ظل غياب كامل لدعم زوجها السابق الذي تزوج من أخرى قبل مرور عام على الانفصال، ويرصد الموجز التفاصيل.

صدمة جديدة خلال رحلة العلاج

أشارت إنجي عبد الله إلى أنها كانت تخضع لجلسات علاجية معقدة عندما فوجئت بزفاف طليقها، حيث علمت بالأمر من خلال صور انتشرت على حسابات أصدقاء مشتركين، وهو ما اعتبرته “صدمة كبيرة” زادت من معاناتها النفسية في تلك الفترة العصيبة، وأكدت أنها تنازلت عن جميع حقوقها المالية بعد الطلاق ولم تتلق أي دعم مادي رغم تكاليف العلاج المرتفعة.

تفاصيل المرض وتداعياته الصحية

كانت إنجي عبد الله قد أعلنت في وقت سابق إصابتها بورم حميد في جذع المخ، وهو أحد أخطر الأماكن الحساسة في الدماغ، وأوضحت أن الورم تسبب في فقدان الإحساس بالجانب الأيمن من جسدها وصعوبة في البلع، إلى جانب شعور دائم بما يشبه “تيارًا كهربائيًا” في الجسم عند القيام بأي حركة بسيطة، وأضافت أن هذه الأعراض عادت إليها بشكل أشد قسوة مؤخرًا رغم اعتقادها بأنها تجاوزت الخطر بعد انتهاء جلسات العلاج في 2019.

رفض علاجي وصراع مع الوقت

أوضحت إنجي عبد الله أن جميع الأطباء داخل مصر وخارجها رفضوا إعادة علاجها بعد استنفادها كل جلسات الإشعاع والكيماوي المسموح بها، ما جعلها تعتمد بشكل كامل على دعم أسرتها في ظل تدهور حالتها الصحية، وأشارت إلى أنها لجأت مؤخرًا إلى المستشفى التي تلقت فيها علاجها سابقًا بناءً على نصيحة أحد الأطباء، إلا أن المستشفى طلبت منها توقيع إقرار تتحمل فيه المسؤولية الكاملة عن أي مضاعفات قد تحدث، ما دفعها للانسحاب خوفًا من المخاطر.

أمل ضعيف وعلاج تلطيفي

تحدثت إنجي عبد الله عن أنها تتلقى حاليًا علاجات تلطيفية خفيفة لتحسين جودة حياتها، على أمل حدوث معجزة طبية، مؤكدة أنها لا تتمسك بالحياة بقدر ما تبحث عن الراحة من الألم المستمر منذ سنوات، وطلبت من متابعيها الدعاء لها ولشقيقتها التي تعاني بدورها من ورم في الرئة والمخ في مرحلة متقدمة، لافتة إلى أن الحياة أصبحت “صعبة جدًا ومليئة بالمفاجآت القاسية”.

رسالة أمل ودعاء

اختتمت إنجي عبد الله رسالتها المؤثرة بقولها إنها راضية بقضاء الله رغم صعوبته، متمنية لطف الله بها وبشقيقتها في هذه المحنة العصيبة، ومؤكدة أن الدعاء هو السند الأكبر لها في مواجهة هذه المرحلة الصعبة.

