رانيا يوسف تكشف أسرار أول قصة حب في حياتها

أول حب في حياة رانيا يوسف خلال الثانوية العامة

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن تفاصيل أول قصة حب عاشتها في حياتها، مؤكدة أنها بدأت خلال فترة الثانوية العامة، حيث تعرفت على شاب وصفته بأنه «قمر ولطيف جدًا» أثناء وجودها في المعمورة، ونشأت بينهما علاقة حب قوية، ويرصد الموجز التفاصيل

وقالت رانيا يوسف: "أول مرة أحب كنت في الثانوية العامة، وحبينا بعض جدًا، وهو اتقدملي علشان نخطب بس محصلش نصيب".

شروط غريبة أنهت القصة رغم الحب

وأوضحت رانيا يوسف أن العلاقة لم تكتمل بسبب بعض الشروط التي فرضها عليها الشاب، من بينها رغبتُه في أن ترتدي الحجاب وتلتزم بأسلوب حياة مختلف، وهو ما لم تشعر بالراحة تجاهه.

وأضافت: "كان عايزني أبقى محجبة وفرض عليا شروط غريبة، حسيت إننا مش هننفع لبعض رغم إننا كنا بنحب بعض، وبعدها بقينا أصدقاء وهو اتجوز وخلف بنتين".

بداية حلم التمثيل بدعم من نور الشريف

وتحدثت رانيا يوسف عن بدايات حلمها في عالم التمثيل، مشيرة إلى أن مسلسل "عائلة الحاج متولي" كان نقطة التحول في حياتها الفنية.

وقالت: "أول مرة حسيت إني عايزة أبقى ممثلة كانت بعد مسلسل الحاج متولي، الفنان نور الشريف كان بيشجعني وقال لي: إنتي هتبقي نجمة جامدة أوي، وساعتها صدقت إن عندي موهبة حقيقية".

رانيا يوسف تعلن ارتباطها رسميًا بالمخرج أحمد جمال

وفي سياق آخر، أعلنت الفنانة رانيا يوسف ارتباطها رسميًا بالمخرج أحمد جمال، بعد ظهورهما سويًا في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد، حيث لفتا الأنظار بوصولهما متشابكي الأيدي، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الحضور.

ويأتي هذا الإعلان ليضع حدًا للتكهنات التي انتشرت مؤخرًا حول طبيعة علاقتهما، فيما أعربت رانيا عن سعادتها بهذه الخطوة الجديدة في حياتها، وسط موجة من التهاني من الأصدقاء داخل الوسط الفني وخارجه، مؤكدين أن علاقتهما القوية بدأت تترجم الآن إلى ارتباط رسمي.

