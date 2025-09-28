أحمد سالم يكشف كواليس ظهور باسم يوسف في برنامج "كلمة أخيرة"

أثار الإعلامي أحمد سالم اهتمام الجمهور بإعلانه تفاصيل ظهور الإعلامي الساخر باسم يوسف ضمن حلقات خاصة من برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر شاشة قناة ON، في عودة مرتقبة ليوسف بعد سنوات من الغياب عن الإعلام المصري، ويستعرض الموجز التفاصيل.

مشاركة باسم يوسف في "كلمة أخيرة"

أوضح أحمد سالم أن باسم يوسف سيشارك في مجموعة حلقات ثابتة تحمل طابعًا خاصًا، سيتم من خلالها فتح ملفات وقضايا متنوعة تهم الجمهور المصري والعربي، بالإضافة إلى قضايا ذات بعد عالمي، وأكد سالم أن قيمة هذه الإطلالة تكمن في تأثير يوسف العالمي، وقدرته على الظهور في مناظرات وحوارات مع شخصيات بارزة باللغة الإنجليزية وبطريقته الساخرة المعتادة، وهو ما اعتبره نقطة قوة تميز حضوره الإعلامي.

باسم يوسف وتأثيره الدولي

شدد سالم على أن الساحة الإعلامية العربية تفتقد شخصية ذات حضور عالمي مثل باسم يوسف، مشيرًا إلى أن البعض حاول استغلال ظهوره لإثارة الجدل أو الترويج لأفكار أخرى، لكن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تقديم محتوى مختلف يليق بجمهور البرنامج، بعيدًا عن الشائعات ومحاولات التشويه.

بيان قناة ON حول عودة يوسف

من جانبها، أعلنت قناة ON أن حلقات باسم يوسف ستبدأ في 7 أكتوبر 2025، في أول عودة رسمية له للجمهور المصري والعربي بعد عشر سنوات قضاها في الولايات المتحدة، وهو ما جعل الخبر محط اهتمام إعلامي واسع.

تعليق باسم يوسف على عودته

في رسالته المصورة، قال يوسف: "زي ما شوفتوني أول مرة من أوضة الغسيل في مصر، حتشوفوني المرة دي من أوضة الغسيل في لوس أنجلوس عبر برنامج كلمة أخيرة مع أحمد سالم". وأكد أنه سيكون حاضرًا عبر الأقمار الصناعية أو الإنترنت في حوار حصري، يكشف فيه تفاصيل رحلته خلال السنوات الماضية، إضافة إلى بعض الحكايات والكواليس غير المعلنة من لقاءاته الدولية.

الرد على شائعة الأجر المبالغ فيه

تداولت أنباء حول حصول يوسف على 22 مليون جنيه مقابل ظهوره، لكنه نفى ذلك ساخرًا: "يا ريت نتحرى الدقة، أنا واخد 22 مليون دولار.. عيب كده!"، في إشارة منه إلى السخرية من الشائعات المتداولة.

عودة باسم يوسف: حدث إعلامي مرتقب

تمثل عودة باسم يوسف عبر شاشة ON حدثًا إعلاميًا مهمًا، حيث يجمع بين تأثيره الدولي وشعبيته المحلية، مع وعود بتقديم محتوى يجمع بين الجدية والسخرية التي اشتهر بها. هذه الخطوة قد تعيد إحياء النقاش حول دور الإعلام الساخر في مصر والعالم العربي، ومدى تأثيره في تشكيل الرأي العام.