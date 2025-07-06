باسم سمرة يدخل عمق الحارة الشعبية في "بنات فاتن"..60% من التصوير اكتمل

انتهى الفنان باسم سمرة من تصوير نحو 60% من مشاهده في فيلمه الجديد "بنات فاتن"، والذي ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية ذات الطابع الإنساني، ويُسلط الضوء على حياة مجموعة من الفتيات داخل حارة شعبية، وما يواجهونه من صراعات وأحلام وعقبات.

ويُجسّد سمرة في الفيلم شخصية محورية تدور حولها الكثير من التحولات، وتُعد من أبرز أدواره ذات البعد النفسي والإنساني، إذ يتعامل مع الفتيات كأب حنون في ظاهر الأمور، لكن تتكشف خلال الأحداث وجوه خفية تحمل الكثير من المفاجآت.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

عمل جماعي يراهن على القضايا الواقعية

"بنات فاتن" من تأليف مريم ناعوم، وإخراج محمد جمعة، وتشارك في بطولته مجموعة من النجمات الشابات أبرزهن: هنادي مهنا، هدى المفتي، وأسماء جلال، ويدور الفيلم حول "فاتن" صاحبة صالون تجميل في قلب الحارة، وكيف تتحول علاقتها ببنات المنطقة إلى قصة تحدٍ وصراع من أجل البقاء والكرامة.

رسائل اجتماعية بلمسة إنسانية

الفيلم لا يقتصر على الدراما النسائية فقط، بل يحمل رسائل اجتماعية قوية حول التمكين، والصداقة، والتفاوت الطبقي، والبحث عن فرصة وسط ظروف قاسية ،ويتناول كذلك بعض القضايا الشائكة مثل التحرش، وسوء الفهم بين الأجيال، وخطر الانسياق خلف الشائعات.

عرض مرتقب في موسم الخريف السينمائي

من المتوقع أن يُعرض الفيلم ضمن موسم الخريف السينمائي 2025، حيث دخلت الشركة المنتجة في مفاوضات مع دور العرض الكبرى لتأمين إطلاق جماهيري قوي، كما أبدى عدد من النقاد حماستهم للفكرة والطرح المختلف للعمل، الذي يُعيد باسم سمرة إلى منطقة "الدراما الثقيلة" بعد فترة من الأعمال المتنوعة.

باسم سمرة: الشخصية مُرهقة نفسيًا لكنها تشبه ناس كتير

في تصريحات صحفية مقتضبة، عبّر الفنان باسم سمرة عن سعادته بالمشاركة في فيلم "بنات فاتن"، مؤكدًا أن الشخصية التي يؤديها "مرهقة نفسيًا ومعقدة"، لكنها في الوقت نفسه "تشبه ناس كتير من المجتمع الحقيقي"، وأضاف أن ما جذبه للدور هو الجانب الإنساني المغلف بالغموض، ورغبته في العودة إلى الأعمال التي تترك أثرًا بعد انتهاء العرض، مشددًا على أن الجمهور سيشاهد عملاً مختلفًا ومليئًا بالتفاصيل.

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