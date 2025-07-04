نبيلة عبيد تستغيث بسبب قانون الإيجار: شقتي وتاريخي الفني في خطر وأنا وحيدة لا تزوجت ولا أنجبت

أبدت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، المعروفة بلقب نجمة مصر الأولى، حزنًا عميقًا وقلقًا شديدًا عقب موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإيجار القديم للعقارات المؤجرة قبل 1996، وأشارت في تصريحات خاصة لـ الموجز إلى أن التعديلات تهدد بإخلائها من شقتها الكائنة بمنطقة جامعة الدول العربية بالجيزة، والتي تمثل بالنسبة لها «بيت الذكريات وتاريخها الفني الحافل»

وأوضحت نبيلة عبيد أن الشقة تحتضن كل مقتنياتها الفنية والشخصية، من جوائز وصور وأرشيف أعمالها، مؤكدة أنها بمثابة مزار تاريخي يوثق مسيرتها التي امتدت لعقود، مشددة على رغبتها في أن تبقى هذه الشقة قائمة لتكون شاهدًا على رحلتها في عالم الفن والإبداع.

دموع الفنانة نبيلة عبيد: «هنا شممت رائحة أمي ونجاحي»

لم تتمالك الفنانة دموعها عند حديثها عن الشقة، ووصفتها بأنها تحمل عبق عمرها ونجاحاتها، قائلة: «هذه الشقة هي الأمل المتبقي في حياتي، عشت فيها أجمل سنوات عمري، وقضيت بين جدرانها أهم لحظاتي الفنية»، وأشارت إلى أن أغنية «قارئة الفنجان» خرجت للنور من داخل هذه الشقة، وأنها شهدت توقيع عقود أفلام ومسلسلات شكلت محطات مهمة في مسيرتها.

وأضافت نبيلة عبيد بمرارة: «أنا وحيدة.. لا تزوجت ولا أنجبت.. هنا أجد ريحة أمي وريحة نجاحي، مقدرش أشوف كل تاريخي يترمي على سور الأزبكية»، مؤكدة استعدادها للتخلي عن أي شيء آخر، حتى مكتبها أو شقة والدتها، لكنها لا تحتمل فكرة فقدان شقتها

استغاثة بالمسؤولين: «أنقذوا تراثي الفني»

وفي مناشدة عاجلة، دعت الفنانة وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، ونقيب المهن السينمائية مسعد فودة، إلى التدخل السريع للحفاظ على الشقة ومنع إخلائها، معتبرة أن ضياعها سيكون بمثابة خسارة لتراث سينمائي عظيم يعود بالنفع على جمهور الفن المصري بأسره.

وأكدت نبيلة أن الشقة ليست مجرد مكان للسكن، بل تحمل ذاكرة مصر الفنية لعقود من الزمان، داعية إلى تقدير الرموز الفنية التي قدمت الكثير للثقافة المصرية.

بصمة لا تُنسى في السينما المصرية

يذكر أن نبيلة عبيد حققت مكانة استثنائية في السينما المصرية، وأسهمت في تقديم أفلام مهمة تركت أثرًا في وجدان الجمهور، وقد حصدت خلال مشوارها الفني عشرات الجوائز والتكريمات داخل مصر وخارجها. وفي آخر أعمالها، شاركت في مسلسل «سكر زيادة» عام 2020 مع نخبة من نجمات الدراما، من بينهن نادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر، في عمل كوميدي جمع بين الحنين والمرح.

تعديل قانون الإيجار.. قضية إنسانية تحتاج لحلول خاصة

وتأتي معاناة نبيلة عبيد لتسلط الضوء على الأبعاد الإنسانية لتعديل قانون الإيجار القديم، خاصة للفنانين والشخصيات العامة الذين ساهموا في إثراء المشهد الفني والثقافي المصري، ويطالب كثيرون بإيجاد حلول تحفظ حقوق جميع الأطراف مع مراعاة الحالات الخاصة التي ترتبط بتاريخ فني وثقافي يصعب تعويضه.

اقرأ أيضًا:

هدى الإتربي: نبيلة عبيد قدوتي في التمثيل والإحساس أمام الكاميرا



مسلسل جذوة يعيد نبيلة عبيد للتلفزيون ويشعل الجدل حولها بحفل اختيار المواهب

