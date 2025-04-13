باسم سمرة يحسم الجدل حول حقيقة الجزء الثالث من مسلسل العتاولة

رغم النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، والذي تصدّر قوائم المشاهدة على منصة "شاهد" ولاقى تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الجمهور بدأ يتساءل عن مصير جزء ثالث من العمل.

ومع تصاعد هذه التساؤلات، خرج الفنان باسم سمرة بتصريحات حاسمة رصدها الموجز، أنه لا نية حالياً لإنتاج "العتاولة 3"، مما أثار موجة من الجدل ومحركات البحث التي أعادت المسلسل إلى صدارة الاهتمام من جديد.

باسم سمرة

رد باسم سمرة يحسم الجدل حول العتاولة 3

في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر قناة MBC مصر، كشف الفنان باسم سمرة عن موقفه من إنتاج جزء ثالث من مسلسل "العتاولة"، قائلاً:

"معتقدش هيبقى فيه جزء ثالث، ومحدش كلمني في حاجة زي كده، وأنا كمان شايف إن كويس أوي كده، ونعمل حاجة جديدة.. عشان الناس تفصل فكرانا بحاجة حلوة."

هذا التصريح جاء بمثابة صدمة لبعض المتابعين، لكنه أيضاً لاقى قبولاً عند آخرين ممن رأوا أن إنهاء المسلسل بنجاح أفضل من الاستمرار لمجرد الاستمرار.

عودة غير متوقعة في الموسم الثاني

باسم سمرة عبّر في تصريحات سابقة عن تفاجئه بعودته في الجزء الثاني، بعدما كان من المفترض أن تنتهي رحلته مع نهاية الجزء الأول بوفاة شخصية "عيسى الوزان" إلا أن صناع العمل قرروا إحياء الشخصية، مما غيّر مسار القصة وفتح الباب أمام تطورات درامية جديدة.

وأكد سمرة أن شخصية "عيسى الوزان" كانت شريرة بطبيعتها، وكان من الطبيعي أن تلقى مصيرها في النهاية، قائلاً: "الشر لازم يموت في الآخر.. والعتاولة لازم يفضلوا موجودين."

قصة الموسم الثاني وتطورات درامية مثيرة

شهد الجزء الثاني تطورات حاسمة أبرزها عودة "عيسى الوزان" للحياة، وعودة "العتاولة" إلى عالم الجريمة مجدداً في محاولة لإنقاذ ابنة "نصار" التي أصيبت بمرض ضمور العضلات، وهو ما دفعهم للقيام بعملية سرقة جديدة، والأحداث ازدادت سخونة مع تصاعد الصراع بين "الوزان" والشقيقين "خضر" و"نصار".

مسلسل العتاولة 2

صناع مسلسل العتاولة 2

شارك في بطولة "العتاولة 2" نخبة من النجوم على رأسهم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، وزينب العبد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، وتميّز بالإنتاج الضخم والتصوير السينمائي اللافت.

الجمهور ما بين الأمل والنهاية المفتوحة

رغم تصريحات باسم سمرة، لا يزال جمهور "العتاولة" متمسكاً بأمل رؤية جزء ثالث، خصوصاً بعد النهاية التي تركت بعض الخطوط الدرامية مفتوحة، وتبقى الأنظار معلّقة بأي تصريح جديد من صنّاع العمل قد يغيّر المعادلة.

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