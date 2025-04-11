فيفي عبده تكشف كواليس "العتاولة 2": لست بديلة لأحد.. وأحلم بسرد حكايتي بنفسي

أطلت الفنانة فيفي عبده على جمهورها عبر برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي على إذاعة "نجوم إف إم" الذي رصدها الموجز، حيث فتحت قلبها للحديث عن كواليس مشاركتها في الموسم الثاني من مسلسل “العتاولة”.

وكشفت عن تفاصيل في حياتها الشخصية والفنية، وردّت بصراحة على الجدل المثار حول استبدالها بالفنانة فريدة سيف النصر، مؤكدة أنها صاحبة بصمة فنية لا تُقارن ولا تقبل بأن تكون "سنيدة" لأي فنان.

سعادة فيفي عبده بالتعاون مع باسم سمرة

أعربت فيفي عبده عن سعادتها الكبيرة بالوقوف مجددًا أمام الفنان باسم سمرة في مسلسل "العتاولة 2"، مؤكدة أن هذه ليست أولى تجاربهما معًا، فقد سبق وتعاونا في مسلسل "مولد وصاحبه غايب".

وأشادت فيفي عبده بأداء باسم سمرة قائلة: "هو فنان تلقائي، خفيف الظل، ويمتلك ثقلًا فنيًا حقيقيًا، وكل أعماله تحقق النجاح".

روح جماعية وكواليس مميزة في مسلسل العتاولة

أضافت فيفي أنها تُحب الأعمال التي تعتمد على البطولة الجماعية، مشيرة إلى أن تلك الروح تضفي على العمل نكهة خاصة، وتمنحه ثقلًا ونجاحًا ملموسًا.

وأكدت أن الأجواء بين فريق العمل مليئة بالحب والدعم المتبادل، ما ينعكس على جودة المسلسل.

رد باسم سمرة: فيفي فنانة وإنسانة رائعة



من جانبه، حرص الفنان باسم سمرة على المشاركة بمداخلة هاتفية خلال البرنامج، وأكد أن فيفي عبده تمتلك طاقة إيجابية كبيرة وتحرص دائمًا على إسعاد من حولها، وقال: "فيفي جميلة على كل المستويات، وإنسانة قبل أن تكون فنانة، والعمل معها متعة حقيقية، والنجاح الذي تحقق في العتاولة هو نتاج مجهود جماعي كبير".

حلم السيرة الذاتية بلسانها



كشفت فيفي عبده عن رغبتها في تقديم سيرتها الذاتية بنفسها، مشيرة إلى أنها لا تفضل أن يجسدها أحد غيرها، وقالت: "نفسي أعمل برنامج أحكي فيه كل اللي عشته، وابنتي عزة ممكن تقدمني في مرحلة شبابي، هي الأنسب لتجسيد شخصيتي".

الرد على شائعات الاستبدال بفريدة سيف النصر

فيما يتعلق بالجدل الذي أثير حول استبدالها بالفنانة فريدة سيف النصر، نفت فيفي تلك المزاعم تمامًا، موضحة أن دور فريدة انتهى مع الجزء الأول، أما دورها في الجزء الثاني مختلف كليًا.

وأضافت: "أنا عارفة قيمتي، ومش ممكن أكون بديلة لأي فنانة، عمري ما كنت سنيدة، وفريدة أختي وبحبها جدًا".

سر الجمال: لا عمليات تجميل بل تجارة مع الله

وتحدثت فيفي عبده عن سر حفاظها على نضارتها وحيويتها، مؤكدة أنها لم تلجأ يومًا لعمليات التجميل، وقالت: "كل سن له جماله، وأنا بآمن إن التجارة مع ربنا هي السر، بتحيط الإنسان بهالة جميلة تخليه دايمًا متوهج، بدل ما نصرف على التجميل، نحطها في جيب حد محتاج".

علاقتها بالسوشيال ميديا: طاقة إيجابية للجمهور

عن علاقتها القوية بوسائل التواصل الاجتماعي، أوضحت فيفي أنها تستخدم منصاتها لنشر الفرح والطاقة الإيجابية، وتحرص على مشاركة جمهورها بلحظاتها العفوية والبسيطة.

وعن سؤال حول الاعتزال، نفت فيفي عبده بشكل قاطع أنها فكرت في الابتعاد عن الرقص، مؤكدة أنه لا يزال جزءًا لا يتجزأ من حياتها: "أنا بحب الرقص جدًا، هو لغة عالمية، وحتى لو مبقتش أرقص في أماكن عامة، بمارسه في البيت على السوشيال ميديا، وده بيسعدني وبيسعد جمهوري".



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