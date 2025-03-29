أبطال مسلسل العتاولة 2 يحتفلون بتصدره الأعلى مشاهدة في رمضان 2025

استطاع مسلسل العتاولة 2، تحقيق نجاح كبير في موسم رمضان 2025، حيث تصدّر قائمة الأعلى مشاهدة عبر القنوات الفضائية، متفوقًا على كافة الأعمال الدرامية المنافسة خلال الموسم الحالي، وذلك ووفقًا للإحصائيات من شركة "Ejabat"، المختصة في أبحاث السوق واستطلاعات الرأي، احتل المسلسل المركز الأول من خلال عرضه على قناة MBC، ويرصد الموجز تفاصيل .

احتفل المستشار تركي آل الشيخ و أبطال المسلسل، بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال موسم رمضان الحالي، وذلك من خلال حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تركي آل الشيخ يهنئ فريق العمل

وأكد المستشار تركي آل الشيخ هذا الإنجاز، بنشر صورة توضح تفوق المسلسل على باقي الأعمال المعروضة في رمضان 2025، مما يعكس حجم الإقبال الجماهيري عليه.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة التقرير الذي يوضح تصدر "العتاولة 2" للسباق الرمضاني، مهنئًا فريق العمل، وقال: أرقام رائعة... أبارك لأخي محمد عبدالمتعال وكل فريقه المميز. وقد أبرز التقرير الأرقام التي حققها المسلسل، مما يعكس شعبيته الكبيرة بين الجمهور.

باسم سمرة يحتفل بنجاح المسلسل



احتفل الفنان باسم سمرة بهذا الإنجاز، حيث نشر على حسابه في "فيسبوك" صورة التقرير معلقًا: الحمد لله، مسلسل العتاولة يتصدر السباق الرمضاني.

وشكر سمرة الجمهور على دعمه الكبير، قائلا :" ألف شكر للجمهور الكبير على دعمه لمسلسل العتاولة من اول يوم فى رمضان و لأخر رمضان فى المركز الأول و مبروك لكل زملائنا و ان شاء الله نوعدكم بأعمال أفضل و أقوى في القادم و كل عام و حضراتكم بخير ".

زينة تحتفل بنجاح العتاولة

وعبرت الفنانة زينة عن سعادتها الكبيرة بتصدر مسلسل"العتاولة 2"، قائمة الأعلى مشاهدة خلال موسم رمضان الحالي.

وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة:"مسلسل العتاولة رقم ١ بنهاية الشهر الكريم وفقا لتقرير القنوات، شكرا على كل الحب و الدعم و كل عام و انتم بخير".

لم يقتصر نجاح "العتاولة 2" على نسب المشاهدة التلفزيونية، بل امتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر المسلسل قوائم التريند على منصات "فيسبوك، جوجل، تويتر، وتيك توك"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذي أشاد بالأحداث المشوّقة والتطورات غير المتوقعة في القصة.

وحمل الجزء الثاني العديد من المفاجآت المثيرة، أبرزها عودة شخصية "عيسى الوزان" التي يقدمها باسم سمرة، وتطورات مرض ابنة "نصار" الذي يجسده أحمد السقا، مما دفعه إلى إعادة التحالف مع شقيقه "خضر" طارق لطفي، في محاولة لإنقاذها، وسط أحداث مشحونة بالصراع والمواجهات.

يدور المسلسل في إطار شعبي حول الشقيقين "خضر" و"نصار"، اللذين ورثا طريق الجريمة والسرقة عن والدهما، لكن الخلافات بينهما تتصاعد مع دخول "الوزان" في حياتهما، محاولاً استغلال العداء بينهما لتحقيق مصالحه الخاصة.

أبطال مسلسل العتاولة 2

مُسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مُصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين... ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.



جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل العتاولة حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2024، ونسب مشاهدة مرتفعة، إذ ارتبط بقصته الجمهور، وحرص على متابعته على مدار 30 حلقة، قبل أن يتم الإعلان عن وجود الجزء الثاني، بمشاركة معظم الأبطال إلى جانب انضمام نجوم جدد.

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