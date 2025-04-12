موعد عرض مسلسل بريستيج على منصة يانجو بلاي.. الكوميديا والجريمة في مكان واحد

يشعل مسلسل بريستيج، حماس المتابعين بعد الكشف عن الإعلان الترويجي والبوستر الرسمي عبر منصة "يانجو بلاي"، هذا العمل الجديد يجمع بين نخبة من النجوم ويعد بمزيج فريد من الكوميديا والجريمة والتشويق في تجربة درامية استثنائية من نوعها.

يرصد الموجز تفاصيل مسلسل برستيج وموعد عرضه فيما يلي:

الإعلان الرسمي لمسلسل برستيج

نشرت منصة "يانجو بلاي" الإعلان الرسمي لمسلسل بريستيج، مرفقًا بتعليق غامض على حسابها الرسمي عبر إنستجرام جاء فيه: "ليلة واحدة اتحوّلت لكابوس.. ولا حلم.. ولا مؤامرة.. ولا جن.. ولا كل دول؟"

وأثار البرومو جدلًا واسعًا بين المتابعين لما يحمله من أجواء توتر وغموض، حيث يضع الجمهور أمام تساؤلات عدة عن مصير الشخصيات وأبعاد الجريمة.

أحداث مشوقة في قلب القاهرة لمسلسل برستيج

تدور أحداث مسلسل برستيج داخل مقهى يقع في منطقة وسط البلد، حيث تتسبب عاصفة قوية في لجوء 14 شخصًا من خلفيات اجتماعية متباينة إلى المكان، لكن ما يبدأ كملاذ مؤقت، ينقلب إلى مشهد جريمة مروعة بعد اكتشاف جثة داخل المقهى، وتبدأ الشكوك تدور بين الحاضرين، في تصاعد درامي يشد الأنفاس حتى لحظة كشف الحقيقة في الحلقة الأخيرة من المسلسل.

مسلسل بريستيج

من صناع "سفاح الجيزة".. تجربة جديدة بتوقيع عمرو سلامة



"بريستيج" هو أحد الأعمال الأصلية لمنصة "يانجو بلاي"، ويأتي من صناع مسلسل "سفاح الجيزة" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا.

هذه المرة، يقدم المخرج عمرو سلامة تحديًا جديدًا من خلال استخدام "تيمة المكان الواحد"، حيث تدور جميع الأحداث داخل المقهى نفسه، في تجربة إخراجية هي الأولى من نوعها بالنسبة له.

حملة ترويجية جريئة ومختلفة لمسلسل برستيج

بدأت الحملة الدعائية لمسلسل البرستيج في أواخر شهر رمضان بطريقة ملفتة أثارت اهتمام الجمهور، الحملة حملت عنوان "مطلوب للعدالة"، وتم خلالها نشر صور أبطال العمل في شوارع القاهرة كأنهم متهمون في قضايا غامضة، مما أضفى مزيدًا من الإثارة والتشويق قبل عرض الإعلان التشويقي الرسمي.

أبطال وضيوف شرف مسلسل برستيج

يضم مسلسل برستيج مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب، بالإضافة إلى مغني الراب زياد ظاظا، وصانع المحتوى محمد عبد العاطي. ويشارك في البطولة أيضًا نخبة من الفنانين من بينهم راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف الذين لم يُكشف عنهم بعد.

مسلسل بريستيج

موعد العرض الرسمي لمسلسل بريستيج

من المقرر عرض مسلسل بريستيج، ابتداءً من 24 أبريل الجاري على منصة "يانجو بلاي"، ليأخذ المشاهدين في رحلة من الغموض والضحك والتشويق تمتد على مدار 8 حلقات، ضمن تجربة درامية تستحق الانتظار.



إقرأ أيضًا

بعد استعداداها لمسلسل برستيج ..أبرز أعمال الفنانة راندا عوض وأسرار حياتها الشخصية

موعد عرض مسلسل السوق التركي الجديد والقنوات الناقلة .. إليك التفاصيل