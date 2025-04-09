موعد عرض مسلسل برستيج والقنوات الناقلة له.. تعرف على التفاصيل

بدأت الحملة الترويجية لمسلسل بريستيج، بطولة محمد عبد الرحمن في إثارة اهتمام واسع من جمهور الدراما، وذلك بعد موسم رمضاني حافل بالأعمال الدرامية المتنوعة، تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الحملة الترويجية الأولى التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا دفعهم للبحث عن مزيد من التفاصيل حول هذا المسلسل المرتقب.

موعد عرض مسلسل برستيج



ويرصد موقع الموجز في السطور التالية موعد عرض مسلسل برستيج، العمل من المقرر عرضه يوم الخميس الموافق 24 أبريل الجاري على منصة "يانجو بلاي"، وكانت منصة "يانجو بلاي" قد نشرت في وقت سابق البوستر الرسمي للعمل، الذي يعتبر جزءًا من مجموعة الأعمال الأصلية للمنصة، والعمل مكون من نفس فريق عمل "سفاح الجيزة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، العمل يجمع بين عناصر الكوميديا والجريمة والتشويق، وهو مكون من 8 حلقات.

مسلسل برستيج

قصة مسلسل برستيج

تدور أحداث مسلسل برستيج في مقهى وسط القاهرة، حيث تحدث جريمة قتل خلال عاصفة شديدة تضرب المدينة، ويضطر 14 شخصًا من مختلف الخلفيات الاجتماعية للجوء لهذا المقهى، ليكتشفوا لاحقًا وجود جريمة قتل، وهذا يؤدي لتصاعد التوترات وتبادل الاتهامات بينهم حتى تكشف النهاية لغز الجريمة.

مسلسل برستيج

أبطال مسلسل برستيج

بدأت الحملة الترويجية للمسلسل بنجاح مع نهاية موسم رمضان، عبر حملة "مطلوب للعدالة" التي أثارت جدلاً واسعًا، حيث ظهرت صور أبطال المسلسل على أنها صور لمطلوبين للعدالة في شوارع القاهرة، تلا ذلك نشر الإعلان التشويقي الذي أبرز مشاركة محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب، بجانب عدد من النجوم مثل زياد ظاظا، محمد عبد العاطي، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، وهو من إخراج عمرو سلامة الذي يقدم فيه لأول مرة موضوع "المكان الواحد" من خلال هذا العمل.

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