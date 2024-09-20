مصطفى غريب يكتب اسمه في قائمة أبطال برشامة لـ هشام ماجد

أعلن الفنان مصطفى غريب تعاقده للمشاركة في فيلم برشامة بطولة الفنان هشام ماجد، ومن المقرر أن يبدأ تصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، ويستعرض الموجز التفاصيل في سطور.

فيلم برشامة من بطولة هشام ماجد وتأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، ومن إخراج خالد دياب ومن إنتاج أحمد الدسوقي.

مصطفي غريب

أعمال قادمة لـ مصطفى غريب

يشارك الفنان مصطفى غريب في أكثر من عمل فني خلال الأيام المقبلة،، ومنها فيلم الشاطر من بطولة أمير كرارة، ومن المقرر انطلاق تصويره قريبًا، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، ويضم هنا الزاهد واللبناني عادل كرم، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله، والعمل من وتأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

مصطفي غريب في درويش

كما يشارك الفنان مصطفى غريب أيضا في فيلم درويش من بطولة عمرو يوسف، والعمل من نوعية الأفلام الأكشن الكوميدي

وتدور أحداث فيلم درويش إلى فترة الأربعينات، وتشاركه البطولة دنيا الشربيني، العمل من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.



مصطفي غريب في شمس الزناتي

كما يشارك في بطولة فيلم شمس الزناتي مع الفنان محمد عادل إمام وكوكبة كبيرة من النجوم

مصطفي غريب في المستريحة

ويشارك الفنان مصطفى غريب في بطولة فيلم المستريحة مع ليلى علوي وبيومي فؤاد، ويظهر خلاله بدور بائع غزل بنات ونجل ليلى، والفيلم من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

مصطفي غريب

آخر أعمال مصطفى غريب على شاشات السينما

شارك الفنان مصطفى غريب في بطولة فيلم إكس مراتي، وتدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يجسد هشام ماجد الذي يلعب دور دكتور نفسي اسمه يوسف، وهو متزوج من سحر التي تلعب دورها أمينة خليل وشهرتها سوستة، وتظهر صاحبة بيوتي سنتر خلال العمل، فيما يجسد محمد ممدوح شخصية طه الشهير بالعجوز وهو مجرم ورد سجون.

شارك في بطولة فيلم إكس مراتي، كل من هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، أوتاكا، خالد كمال، وعلي صبحي، مع ضيوف الشرف عماد رشاد وألفت إمام ومصطفى غريب، والعمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، إخراج معتز التوني، وإنتاج أحمد يوسف.

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