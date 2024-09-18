هشام ماجد يكشف لـ " الموجز " موعد تصوير الجزء الخامس من اللعبة

يشارك الفنان هشام ماجد في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل اللعبة الجزء الخامس، والعمل من بطولة شيكو وكوكبة كبيرة من النجوم القديرة والشابة، العمل من تأليف وإخراج معتز التوني.

هشام ماجد

وقال الفنان هشام ماجد لـ "الموجز " إنه سيبدأ تصوير مسلسله اللعبة الجزء الخامس أول أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن سيشهد الجزء الخامس أحداث مختلفة، وستظهر وجوة شابة وقديرة كضيوف شرف خلال الأحداث المسلسل.

تفاصيل قصة مسلسل اللعبة

تدور أحداث مسلسل اللعبة حول صديقين( مازو) و(وسيم )والتي تنشأ بينهما العديد من التحديات منذ طفولتهما، ويسعى كل منهما لكسب الآخر، العمل في إطار كوميدي اجتماعي تشويقي.

أبطال مسلسل اللعبة

يشارك في بطولة مسلسل اللعبة من بداية الجزء الأول كل من الفنانة مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحي، عارفة عبد الرسول، محمد أوتاكا، سامي مغاوري، محمد عمرو الليثي، ومن تأليف أحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني، والذي سبق عرضه للمرة الأولى في مايو 2023.

آخر أعمال هشام ماجد على شاشات السينما

من المعروف أن شارك الفنان هشام ماجد في فيلم" X مراتي" وشاركه البطولة الفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل ومصطفى غريب وعلي صبحي، وكما يشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، والفيلم فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب.

تدور أحداث الفيلم الكوميدي "X مراتي " في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية طبيب نفسي يجسدها الفنان هشام ماجد، المتزوج من الفنان أمنية خليل، ويظهر لهم "البلطجي" الفنان محمد ممدوح، هو الزوج الأول في حياة الفنانة أمينة خليل، ويحدث بينهم أزمات عديدة بشكل ساخر كوميدي.

قصة فاصل من اللحظات اللذيدة

كما شارك الفنان هشام ماجد في بطولة فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة "مع الفنانة هنا الزاهد، وتم عرضه خلال ماراثون عيد الأضحى الماضي.

أبطال فاصل من اللحظات اللذيدة

شارك في بطولته كل من هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ضيوف الشرف، أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، الفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي.

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