يسرا وأحمد داود يخطفان الأضواء في برومو مسلسل بريستيج كوميديا جريمة

تستعد منصة "يانجو بلاي" لعرض مسلسلها الأصلي الجديد بريستيج يوم 24 أبريل، والذي يحمل توقيع المخرج عمرو سلامة والمؤلفة إنجي أبو السعود، العمل يُصنف كمسلسل جريمة كوميدي، ويضم توليفة فنية من أبرز النجوم، مع مفاجآت قوية ظهرت بوضوح في الإعلان الرسمي، ما جعل الجمهور يترقبه بشغف كبير.

إطلالة خاصة للفنانة يسرا على أنغام "حب خلي الناس تحب" بمسلسل بريستيج

الإعلان الرسمي لمسلسل بريستيج الذي رصده الموجز، كشف عن حضور خاص ومميز للنجمة الكبيرة يسرا، حيث ظهرت في مشهد لافت تتردد فيه كلمات أغنيتها الأيقونية "حب خلي الناس تحب"، ما أضفى طابعًا من الحنين والرقي على أجواء العمل.

هذه الإطلالة كانت من أبرز مفاجآت البرومو وأثارت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل بريستيج

تحولات غير متوقعة في أداء أحمد داود

ومن بين المفاجآت اللافتة أيضًا، ظهور الفنان أحمد داود بإطلالة مختلفة تمامًا عما اعتاده جمهوره، ما زاد من جرعة التشويق وطرح تساؤلات كثيرة حول طبيعة الدور الذي يجسده في المسلسل.

مسلسل بريستيج

كوميديا جريمة بتوقيع شيماء سيف ومحمد ثروت

الطابع الكوميدي كان حاضرًا بقوة من خلال مشاركة كل من شيماء سيف ومحمد ثروت، إلى جانب المخرج معتز التوني، حيث أضفوا طابعًا ساخرًا وفكاهيًا خاصًا على أجواء الغموض والجريمة، في توليفة جديدة تدمج بين الضحك والتشويق.

مسلسل بريستيج

مسلسل بريستيج

قصة تحتجز الأبطال في قلب أحداث مسلسل بريستيج

تدور أحداث "بريستيج" في أحد مقاهي وسط البلد، حيث يجد مجموعة من الأشخاص أنفسهم محتجزين داخله بعد عاصفة مفاجئة تقطع اتصالهم بالعالم الخارجي.

ومع مرور الوقت، يكتشفون وقوع جريمة قتل غامضة بينهم، فتبدأ الشكوك والمواجهات، وتنطلق رحلة تحقيق مشوقة ومليئة بالمواقف الساخرة والمفاجآت على مدار ثماني حلقات.

بطولة جماعية وعودة "ذا بلانت ستوديوز" بمسلسل بريستيج

المسلسل من بطولة محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم: زياد ظاظا، محمد عبد العاطي، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف.

ويُعد العمل استكمالًا لمسيرة النجاح التي حققتها شركة "ذا بلانت ستوديوز" وفريقها في مسلسل "سفاح الجيزة"، ولكن هذه المرة من خلال قالب مختلف يمزج بين الغموض والكوميديا السوداء.

"بريستيج" تجربة جديدة في عالم الدراما الأصلية

يمثل "بريستيج" محاولة جريئة لصناعة محتوى درامي محلي يجذب الجمهور العربي بمزيج غير تقليدي، حيث يتلاعب المسلسل بعناصر الجريمة والتحقيق في قالب ساخر ومليء بالمواقف المفاجئة.

ومن المتوقع أن يحقق العمل صدى واسعًا، خصوصًا في ظل نجاح الأعمال السابقة للطاقم الفني، وتزايد اهتمام المشاهدين بالمسلسلات التي تكسر الأنماط التقليدية للدراما.



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