فيلم "استنساخ" يشارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي 2025

عرض مرتقب يوم 3 أكتوبر

يستعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لاستقبال فيلم "استنساخ" للمخرج والمنتج عبد الرحمن محمد، حيث يُعرض العمل ضمن فعاليات الدورة الجديدة للمهرجان يوم 3 أكتوبر المقبل. ويُنتظر أن يلقى الفيلم تفاعلاً واسعاً نظراً لارتباط موضوعه بمحور المهرجان لهذا العام، ويرصد الموجز التفاصيل.

محور المهرجان والذكاء الاصطناعي

تركّز دورة مهرجان الإسكندرية على الذكاء الاصطناعي ومخاطره، وهو ما يتقاطع مع الخط الدرامي للفيلم. إذ يناقش "استنساخ" قضية تأثير التكنولوجيا الحديثة على الإنسان، في معالجة فنية تدمج بين الخيال العلمي والدراما الاجتماعية، لتفتح باب النقاش حول مستقبل البشرية أمام التطور التكنولوجي.

نجوم العمل المشاركون

يضم الفيلم مجموعة من الممثلين المعروفين على الساحة الفنية، منهم:

سامح حسين

هبة مجدي

أحمد صيام

هاجر الشرنوبي

أحمد السلكاوي

ويُتوقع أن تضيف هذه الأسماء ثِقلاً فنياً يساهم في تعزيز فرص الفيلم داخل المهرجان وخارجه.

فريق الإنتاج وصناعة الفيلم

على صعيد الصناعة، شارك في تقديم الفيلم عدد من الكفاءات الفنية، حيث تولى:

أحمد بجة مهمة الإنتاج الفني .

. محمد دسوقي إدارة التصوير .

. أحمد عاطف مسؤولية المونتاج .

. محمد ياسر عمل كـ كاميرا مان.

هذا التعاون المتكامل أخرج تجربة بصرية ودرامية تستحق الاهتمام.

تجربة جديدة في الدراما والخيال العلمي

يُعتبر "استنساخ" من التجارب اللافتة التي تفتح الباب أمام أعمال مصرية تناقش قضايا الذكاء الاصطناعي، في وقت يزداد فيه الجدل العالمي حول تأثير هذه التقنية على الإنسان ، ويجمع الفيلم بين الجانب الترفيهي والطرح الفلسفي، ليكون إضافة مميزة في سجل السينما العربية.

اقرأ أيضًا:

رحمة أحمد تطمئن جمهورها بعد أزمتها الصحية:الحمد لله قومت بالسلامة عشان ابني



بعد سنوات من العطاء.. أشرف زكي يترك موقعه في نقابة المهن التمثيلية

