معجزة طبية تهز العالم .. أطباء يعيدون أذنًا إلى رأس صاحبتها

حقق فريق طبي صيني إنجازًا استثنائيًا في مجال الجراحة الدقيقة، بعدما نجح في إنقاذ أذن امرأة تعرّضت لحادث عمل، وذلك عبر تقنية طبية مبتكرة تمثّلت في زرع الأذن مؤقتًا في موضع آخر من الجسم قبل إعادتها لاحقًا إلى مكانها الطبيعي في الرأس.

وقعت الحادثة في أحد المصانع بمدينة جينان، حيث تعرّضت المريضة، المعروفة باسم “سون”، لإصابة بالغة استدعت نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى شاندونغ الإقليمي.

وأظهرت الفحوصات الطبية أن الأساليب الجراحية التقليدية لم تكن مناسبة للتعامل مع حالتها، وفق ما نقلته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

قرار جراحي جريء خارج المألوف

وأوضح تشيو شينتشيانغ، نائب مدير وحدة الجراحة الدقيقة بالمستشفى، أن الحالة تطلّبت التفكير خارج الإطار المعتاد، ما دفع الفريق الطبي إلى اتخاذ قرار غير مسبوق بزراعة الأذن مؤقتًا في أعلى القدم، بهدف الحفاظ على الأنسجة الحيوية إلى حين تهيئة الظروف لإعادتها إلى موضعها الأصلي.

ويُعرف هذا الأسلوب الطبي بالزراعة غير الموضعية، وهو إجراء نادر يعتمد على نقل نسيج إلى مكان مختلف عن موضعه الطبيعي. وقد اختار الأطباء القدم بعناية نظرًا لملاءمتها من حيث الأوعية الدموية وطبيعة الأنسجة، ما يساعد على نجاح العملية على المدى الطويل.

نجاح يُسجَّل في تاريخ الطب

استغرقت المرحلة الأولى من الجراحة عدة ساعات، وتطلبت دقة عالية ومتابعة طبية مستمرة لضمان استقرار الحالة. وخلال الفترة نفسها، عمل الفريق على ترميم المناطق المتأثرة باستخدام تقنيات حديثة، إلى أن تحسنت الدورة الدموية واستقرت الحالة العامة للمريضة.

وفي شهر أكتوبر، وبعد أكثر من خمسة أشهر من الرعاية الطبية، نجح الفريق في إعادة الأذن إلى مكانها الطبيعي خلال عملية دقيقة استمرت ست ساعات، لتُسجَّل هذه الحالة كأول عملية موثقة من نوعها باستخدام هذا الأسلوب بعد حادث صناعي.

وأكد تشيو أن المريضة غادرت المستشفى بحالة صحية جيدة، مع تحسن ملحوظ في وظائف الأنسجة ومظهر الوجه، مشيرًا إلى أنها قد تحتاج لاحقًا لبعض الإجراءات التجميلية البسيطة. وأضاف:

“الإصرار والابتكار هما جوهر العمل الطبي، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لتحقيق أفضل النتائج للمرضى”.

