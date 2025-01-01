أحمد الفيشاوي يثير غضب جمهوره بعد حصوله علي الدكتورة الفخرية

اثار الفنان أحمد الفيشاوي، غصب جمهوره بعد إعلانه بتسليمه الدكتوراة الفخرية في صناعة السينما من جامعة الأمريكية للعلوم، وذلك بعد جدل واسع وواسع حول مصداقية هذه الجامعة واعتمادها، حيث تساءل العديد من المتابعين عن مدى ارتباطها بالجامعة الأمريكية المعروفة، معتبرين أن هذا التكريم قد يكون غير موثوق به في ضوء هذه الشكوك.

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الجدل حول الجامعة الأمريكية

أثار إعلان أحمد الفيشاوي حصوله على الدكتوراه الفخرية جدلاً واسعاً بين الجمهور والنقاد، خاصة مع الشكوك التي أثيرت حول مصداقية جامعة الأمريكية للعلوم، ومدى علاقتها بالجامعة الأمريكية المعروفة والتي يتم التعارف عليها عالمياً.

فقد أشار الإعلامي سيد علي في إحدى البرامج التلفزيونية إلى أن المتحدث الرسمي باسم الجامعة الأمريكية نفى صلة هذه الجامعة بالجامعة الأمريكية الأصلية، مما زاد من تعقيد الصورة وأدى إلى توتر الشكوك حول اعتمادها وصحة هذا التكريم.

تصريحات أحمد الفيشاوي عبر إنستجرام

نشر أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" صوراً من تكريمه في الجامعة الأمريكية، معلقاً بعبارة: "عن العام الماضي من لحظة تسليمي الدكتوراه الفخرية في صناعة السينما من الجامعة الأمريكية للعلوم الحمد لله مرحباً 2025".

وجاء هذا الإعلان ليزيد من الجدل، حيث رحب الفيشاوي بالتكريم، لكنه لم يوضح بشكل قاطع مسألة الاعتماد أو صلة الجامعة بالجامعة الأمريكية المشهورة.

آخر أعمال أحمد الفيشاوي

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي كان فيلم "بنقدر ظروفك"، الذي ناقش قضية غلاء الأسعار وتأثيره الكبير على فئات المجتمع المختلفة، حيث قدم الفيشاوي شخصية "حسن" الذي يعاني مع حبيبته "ملك" من الفقر وسط ارتفاع أسعار السلع بشكل غير مسبوق.

فريق عمل "بنقدر ظروفك"

فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة مي سليم، ونسرين طافش، ومحمود حافظ، وعارفة عبدالرسول، ويوسف وائل نور، ومن إخراج أيمن مكرم، وتأليف سمير النيل يتميز الفيلم بتسليط الضوء على معاناة الفقراء وغير القادرين على التكيف مع الغلاء، وهو ما يظهر من خلال الشخصيات التي تحاول التمسك بحبها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحيط بهم.

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