آمال ماهر تطرب الجمهور  في احتفالية ليلة رأس السنة بالسعودية

بدأت احتفالية "لحظات العلا"، التي تحييها الفنانة آمال ماهر في المملكة العربية السعودية، وسط أجواء مبهرة وتنظيم مميز من هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا ضمن أحتفالات ليلة رأس السنة.

يرصد الموجز أبرز لقطات حفل آمال ماهر في السعودية.

آمال ماهر

آمال ماهر تُطرب الجمهور بأغانيها في ليلة رأس السنة

افتتحت آمال ماهر حفلها الغنائي بأغنية "قالوا بالكتير كام يوم"، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، الأغنية من كلمات نادر حمدي وألحان تامر عاشور، وقد قدمتها آمال بإحساس عالٍ واحترافية لاقت إعجاب الحاضرين.

كما حرصت آمال ماهر خلال الحفل على تهنئة الجمهور بالعام الجديد قائلة: "مبسوطة جدًا أني معاكم النهاردة، وسنة سعيدة عليكم إن شاء الله".

استمرت آمال ماهر في تقديم مجموعة من أغانيها المميزة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، من بينها "بداية بدايتك"، إلى جانب عدد من الأغاني الحزينة التي أظهرت تنوعها الفني وأدائها الساحر.

آمال ماهر

ذكريات آمال ماهر بمهرجان قرطاج الدولي

تطرقت آمال ماهر خلال الحفل إلى تجربتها في مهرجان قرطاج الدولي، الذي وصفته بأنه محطة فنية لا يمكن أن تُمحى من ذاكرتها.

وأكدت آمال ماهر حبها للجمهور التونسي الذي يتفاعل مع الفنان بكل حب وإحساس، مشيرة إلى أن المهرجان يعكس روح الفن العربي ويشرف جميع الفنانين المشاركين فيه.

كما أعربت آمال ماهر عن أمنيتها للتعاون مع موسيقيين تونسيين في المستقبل.

أخر أعمال ماهر

طرحت آمال ماهر مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على يوتيوب أغنية وطنية جديدة بعنوان "اسبق"، حيث يُبرز الكليب الإنجازات المصرية في مختلف المجالات، مثل مشروعات الطرق والإسكان.

كما أصدرت آمال ماهر في سبتمبر الماضي ألبومها الغنائي "أنا كويسة" بعد غياب طويل وهي الأغنية الرئيسية للألبوم "أنا كويسة" جاءت الأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان بلال سرور، وضم الميني ألبوم خمس أغانٍ مميزة، منها: "أنا الحب"، "صاحبة عمري"، "الحكاية في مشهدين"، و"كسبته الرهان".



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التفاصيل الكاملة لـ حفل آمال ماهر بالمملكة العربيةالسعودية

