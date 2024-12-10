امال ماهر تُضيء سماء العُلا بحفل استثنائي في ليلة رأس السنة

تستعد النجمة المصرية امال ماهر لإحياء ليلة رأس السنة 2025 بواحدة من أبرز الفعاليات الفنية التي ستُقام خارج قاعة مرايا الشهيرة في العُلا.

ويأتي الحفل ضمن إطار فعاليات "شتاء طنطورة"، المهرجان الثقافي الذي يجمع بين التراث والفن العالمي في واحة العُلا التاريخية، مما يجعل من هذه الليلة حدثاً مميزاً ينتظره عشاق الموسيقى العربية والفن الراقي.

يرصد الموجز تفاصيل حفل امال ماهر خلال السطور التالية.

امال ماهر

"شتاء طنطورة" حدث ثقافي عالمي في قلب العُلا

وتُعد فعالية "شتاء طنطورة" منصة مثالية تجمع بين التاريخ، التراث، والفن، يقام المهرجان في الفترة من 19 ديسمبر 2024 وحتى 11 يناير 2025، ويقدم برنامجاً متكاملاً يشمل حفلات موسيقية عالمية، تجارب ترفيهية، عروضاً ثقافية، وأنشطة عائلية.

لا يقتصر المهرجان على كونه حدثاً فنياً فحسب، بل يُعتبر نافذة للتعرف على تاريخ العُلا العريق وطبيعتها الساحرة التي جعلتها وجهة فريدة على مستوى العالم.

ويمثل الحفل الذي ستقدمه امال ماهر إضافة مميزة لبرنامج المهرجان هذا العام.

تقع قاعة مرايا في وادي عشار بالعُلا، وتُعتبر من أبرز المعالم المعمارية في المنطقة، يتميز هذا المبنى الفريد بتصميمه المغطى بالكامل بالمرايا، مما يمنحه قدرة استثنائية على التمازج مع الطبيعة المحيطة، تعكس المرايا جمال الكثبان الرملية في مشهد بصري مذهل، يجعل القاعة تبدو وكأنها تختفي وتظهر وسط الصحراء.

استضافت قاعة مرايا عدداً كبيراً من أبرز نجوم الموسيقى العالميين، مثل أندريا بوتشيلي وياني، ما عزز مكانتها كواحدة من أهم المسارح العالمية.

امال ماهر

وفي ليلة رأس السنة لعام 2025، ستنضم امال ماهر إلى قائمة النجوم الذين أحيوا أمسيات استثنائية في هذا الموقع الفريد، حيث ستقدم حفلاً يحمل في طياته عبق التراث وروح العصر.

حفل امال ماهر.. أمسية فنية لا تُفوَّت



يُعد الحفل المرتقب ليلة رأس السنة فرصة فريدة لعشاق الموسيقى العربية للاستمتاع بتجربة غنائية استثنائية في أجواء طبيعية وتراثية لا مثيل لها.

مع الأعداد المحدودة للتذاكر المتوفرة، يُنصح الجمهور بالحجز المبكر لضمان حضور هذه السهرة الفنية المميزة التي تجمع بين أصالة الموسيقى وجمال المكان.

من المتوقع أن تقدم امال ماهر باقة من أجمل أغانيها التي تلامس قلوب جمهورها، لتُضيف بصمتها الخاصة إلى احتفالات رأس السنة في العُلا، الحفل ليس مجرد أمسية غنائية، بل هو تجربة ثقافية وفنية متكاملة تعكس روعة التراث العربي الأصيل وسط أجواء تاريخية ومعمارية فريدة.

امال ماهر

أبرز أعمال آمال ماهر

آمال ماهر ليست مجرد مطربة عادية؛ فهي أحد أعمدة الموسيقى العربية الحديثة التي تمتلك صوتاً استثنائياً قادراً على مزج الكلاسيكية بالمعاصرة.

منذ بداياتها في عام 1998، خطفت الأنظار بأدائها المتميز لأغاني أم كلثوم، ما جعلها نجمة صاعدة في سماء الموسيقى العربية.

قدمت آمال ماهر مجموعة من الأعمال التي لاقت استحساناً كبيراً لدى الجمهور والنقاد، من أبرزها ألبومات مثل "في غير الزمان"، "اسألني أنا"، و"أنا كويسة"، حيث حققت أغانيها مكانة بارزة في قوائم الموسيقى الأكثر استماعاً.

يشهد تاريخها الفني على قدرتها الفريدة في إحياء التراث العربي بأسلوب عصري يجذب مختلف الأجيال.

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