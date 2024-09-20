التفاصيل الكاملة لـ حفل آمال ماهر بالمملكة العربيةالسعودية

انتهت المطربة المصرية آمال ماهر من بروفات حفلها في المملكة العربية السعودية، الذي يقام ضمن فاعليات اليوم الوطني السعودي الـ94، والذي تقدم من خلاله مجموعة كبيرة من أغانيها التي يحبها الجمهور، وفي هذا الصدد يستعرض " الموجز " تفاصيل الحفل في سطور.

المطربة آمال ماهر



ووصلت أمس الفنانة آمال ماهر لـ أراضي المملكة العربية السعودية وبالتحديد لـ منطقة الحساء لـ أحياء حفلها هناك، ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تغني المطربة آمال ماهر باقة متنوعة ومميزة من أغانيها الحديثة والقديمة مثل أنا بعشق الغنا، اتقي ربنا، اللي قادرة، أعرف منين، أصل الإحساس ،ولاد النهاردة وغيرهم من الأغاني، بالإضافة لعدد من الأغاني الكلاسيكية من الزمن الجميل، وتقدم ماهر أيضًا خلال حفلها اغاني للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، ووردة، ولكوكب الشرق أم كلثوم وغيرهم من النجوم الذين امتعوا الجمهور المصري والعربي بالطرب الأصيل.

تفاصيل فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ 94



أعلنت الشركة المنظمة لحفل آمال ماهر، ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي بالمملكة العربية السعودية أسعار تذاكر الحفل

أسعار حفل آمال ماهر بالسعودية



وتضمنت أسعار تذاكر حفل آمال ماهر، في اليوم الوطني السعودي الـ94، بين الفئات السعرية التالية: (150 ريال سعودي، 250 ريال سعودي، 450 ريال سعودي).

آخر أعمال آمال ماهر الفنية

وجدير بالذكر أن آخر أعمال آمال ماهر الفنية أغنية "كسبتوا الرهان" والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية بالموقع الشهير يوتيوب ،وكما شاركها عبر حساباتها المختلفة على مواقع السوشيال ميديا.

المطربة آمال ماهر

آخر حفلات آمال ماهر



ومن المعروف أن المطربة آمال ماهر أحيت مؤخرا واحده من أقوي حفلاتها الغنائية في تونس، وذلك ضمن فعاليات مهرجان قرطاج بعد غيابها عن المشاركة في المهرجان لمدة 9 سنوات وشهد الحفل إقبالا كبيرا.

تفاصيل حفل آمال ماهر في قرطاج

وغنت المطربة آمال ماهر خلال حفلها في قرطاج عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وسط هتافات وتفاعل ومن بينها أغنية لو كان بخاطري، وسكة السلامة، وفي إيه بينك وبينها، وغيرها من الأغاني الأخرى.

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