أمال ماهر تطير إلى السعودية خلال أيام.. اعرف السبب

تطير المطربة أمال ماهر خلال أيام قليلة إلى مدينة الأحساء في المملكة العربية السعودية، لتلتقي بالجمهور لـ أول مرة في احتفالات اليوم السعودي 94، التي تجوب أنحاء المملكة مع نجوم الأغنية العربية و الخليجية.

أ مال ماه ر

وتستعد الفنانة أمال ماهر لعمل بروفات الحفل اليوم السعودي 94، في مدينة الأحساء خلال أيام ، ومن هنا يرصد " الموجز " تفاصيل الحفل في سطور.

تفاصيل حفل أمال ماهر في اليوم الوطني السعودي 94

يقام الحفل في 20 سبتمبر الجاري في مدينة الأحساء بقيادة الماسترو تامر فيضي برعاية الهيئة العامة للترفيه.

إذ تتراوح أسعار التذاكر بين 150- 450 ريال سعودي، ويتم حجزها إلكترونيا عن طريق الموقع الخاص بها

التفاصيل الكاملة عن اليوم الوطني السعودي ومظاهر الاحتفال

إذ تعيش المملكة العربية السعودية بكامل مدنها في يوم 23 سبتمبر من كل عام ، أجواء مميزة في اليوم الوطني السعودي 94، إذ يمنح إجازة لجميع المواطنين والطلاب للاحتفال بهذه المناسبة والتمتع بالألعاب النارية التي تضيء سماء المملكة العربية السعودية.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي 94

إضافة إلى العروض التي تقدمها الطائرات العسكرية والقوات البحرية، وسيقام الاحتفال باليوم الوطني 94 في الثالث والعشرين من سبتمبر 2024، حيث يشهد احتفالات ضخمة في كافة مناطق المملكة.

كما أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) تركي آل الشيخ، عن هوية اليوم الوطني الـ 94 للسعودية، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، تحت شعار "نحلم ونحقق"، وتبرز الهوية التي امتدت من العام الماضي، المشاريع الضخمة التي تعتبر جزءًا من رؤية السعودية 2030، مما يمثل مكانة السعودية ودورها الريادي في جميع المجالات.

نبذة عن مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي

إذ يعد اليوم الوطني السعودي 94 أحد أهم المناسبات الوطنية التي ينتظرها السعوديون والمقيمون على حد سواء.

إذ تحتفل المملكة بذكرى توحيدها في 23 سبتمبر من كل عام، ويُعتبر هذا اليوم فرصة لتجديد الولاء والانتماء للوطن، والتعبير عن الفخر بالإنجازات التي حققتها البلاد.

تتزين المدن السعودية بالأعلام الوطنية وتقام العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية في مختلف أنحاء المملكة. هذا العام، تُعد حفلات اليوم الوطني إحدى أبرز مظاهر الاحتفال، حيث تجذب الكثير من الجماهير من مختلف الأعمار.

اقرأ أيضا :

آمال ماهر تعود بعد غياب طويل لإحياء حفل في قرطاج الدولي

آمال ماهر تعود إلى جدة بحفل ليلة الأحلام مع الموسيقار عمر خيرت





