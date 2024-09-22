رسالة مهمة من آمال ماهر لـ شعب السعودية

أعربت الفنانة آمال ماهر عن سعادتها البالغة بعد إحيائها حفلها الأخير في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ94.

ونشرت مجموعة من الصور من الحفل عبر حسابها الرسمي على إنستجرام الذي رصدها موقع " الموجز"، معبرةً عن امتنانها للشعب السعودي.

كتبت آمال ماهر: "سعدت كتير بكوني كنت جزء من احتفالات الشعب السعودي الشقيق. شكرا جدا ليكم .. كانت حفلة أكثر من رائعة"،تعكس هذه الكلمات عمق العلاقة التي تربطها بجمهورها السعودي.

آمال ماهر

حفل مميز في الأحساء

أقيم الحفل في مدينة الأحساء، حيث تألقت آمال ماهر بفستان أخضر زاد من جمال إطلالتها. وقدمت خلال الحفل مجموعة من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، حيث ألهبت حماس الحضور بأغاني مثل "لو كان بخاطري"، "صاحبة عمري"، و"اتقي ربنا فيا". كما أدت أغاني شهيرة للفنانتين الأسطورتين وردة وأم كلثوم، مما جعلها تتصدر مؤشرات البحث عبر موقع "إكس"، حيث تفاعل محبوها مع أدائها المتميز.

نجاح الحفل وأصداء التفاعل

تلقى الحفل استحساناً واسعاً، وظهر ذلك من خلال تفاعل الحاضرين الذين عبروا عن سعادتهم بالأجواء الاحتفالية.

حرصت آمال على إدخال الفرح والبهجة في قلوب جمهورها، مما جعل الحفل حدثاً لا يُنسى ضمن فعاليات اليوم الوطني.

حفلات سابقة

يُذكر أن هذا ليس الحفل الأول للفنانة آمال ماهر في السعودية، فقد أحيت حفلاً آخر في 26 يوليو الماضي ضمن حفلات صيف 2024، حيث كانت أسعار التذاكر تتراوح بين 259 ريال سعودي و1600 ريال سعودي، مما يعكس إقبال الجمهور الكبير على فعالياتها.

تجربة مهرجان قرطاج

تحدثت آمال أيضاً عن حفلتها السابقة في مهرجان قرطاج الدولي، مشيدة بجمهور المهرجان الذي يتغنى معها بحب وإخلاص، قائلة: "أحب جمهور قرطاج، لأنه يتغنى معك بمنتهى الحب وهذا شيء بالنسبة للفنان يجعله يشعر بالرفعة".

كما أكدت أن حفلتها في قرطاج تظل ذكرى خالدة في ذاكرتها، مشيدة بالفعاليات الثقافية التي تعزز الفن العربي وتتيح الفرصة للفنانين للتواصل مع الجمهور.

آمال ماهر

نجاح متواصل وإصدار جديد

كان آخر أعمال آمال ماهر هو ألبوم "أنا كويسة" الذي صدر في العام 2023، والذي حقق نجاحًا كبيرًا على منصات الاستماع.

حصل الألبوم على نسب استماع هائلة، نظراً لقاعدة الجماهيرية العريضة التي تتمتع بها آمال.



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