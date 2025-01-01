مصطفى قمر يمتع جمهوره بأغاني حديثة في حفلات رأس السنة

أحيا النجم مصطفى قمر حفلاً غنائيًا على خشبة مسرح البالون احتفالا بالعام الجديد، وقدم خلاله مجموعة كبيرة من أغانيه الذى تفاعل معه الحضور بالرقص، منها السود عيونه ومنايا وقلبى فى الليالى، ولو سألونى وأصحاب أنا وانت وغيرها، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وحضر مصطفى قمر الحفل بصحبة زوجته وشقيقه حماده، ومدير أعماله على رشاد، وأذيع الحفل على قناة الحياة .

آخر أعمال مصطفى قمر

وطرح مؤخرا النجم مصطفى قمر أحدث أغانيه التى تحمل إسم "صناعة مصرية" من كلمات والحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبد المنعم، وحققت نجاح كبير .

مصطفى قمر

أغنية "صناعة مصرية" باللهجة المصرية وبقالب غنائي ايقاعي، عمل غنائي جمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها صناعة مصرية، وذلك تعبيراً عن جمال الفتاة المصرية التي تغزل بها مصطفى قمر الذي قدم أغنية جديدة ومختلفة عن أغنياته السابقة.

تصوير اغنية صناعة مصرية

صُورت أغنية "صناعة مصرية" في منطقة "المكس" في مدينة الإسكندرية في مصر تحت إدراة المخرجة المصرية بتول عرفة، ويُعتبر أول كليب ل مصطفى قمر يتم تصويره في الإسكندرية على الرغم من أنها مسقط رأسه.

وترصد الموجز تفاصيل الكليب

تفاصيل الفيديو كليب

جاء الكليب "لايت كوميدي"، حيث استغلت المخرجة بتول عرفة خفة دم مصطفى قمر وقدراته التمثيلية، كما وتم تغيير شكل منطقة "المكس" وتقديمها بشكل مختلف لتقديم الكليب بهذه الصورة المبهجة والألوان الصيفية.

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