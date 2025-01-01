تعرف على مواعيد عرض أفلام سينما جلاكسي المعادي وأسعار التذاكر

تعتبر سينما جلاكسي المعادي، واحدة من أبرز السينمات في القاهرة، والاقبال كبير على عروض أفلامه حيث تقدم السينما أحدث التقنيات في العرض السينمائي وأجواء مريحة تناسب أفراد العائلة.

تعرض سينما جلاكسي المعادي، أحدث الأفلام العربية والعالمية، لذلك يرصد الموجز أبرز الأفلام التي يتم عرضها حاليا في دور العرض وأسعار التذاكر في السياق التالي.

مواعيد عرض فيلم المستريحة



تعرض سينما جلاكسي المعادي، فيلم المستريحة التي تدور أحداثه حول محتالة شهيرة تدعى شاهيناز المرعشلي تعود بعد عشرين عامًا من الهروب إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها؛ فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

فيلم "المستريحة" بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، عبد الرحمن ظاظا، والفيلم من تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

يعرض فيلم المستريحة في الاوقات التالية: 11:00 صباحا، 01:00 ظهرا، 03:00 عصرا، وتبلغ أسعار التذاكر إلى 250 جنيه



فيلم المستريحة

مواعيد عرض فيلم الهنا اللي أنا فيه

تعرض سينما جلاكسي المعادي فيلم الهنا اللي أنا فيه التي تدور أحداثه حول شخصية الدكتور (أحمد)، والمهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويُفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

يعرض فيلم الهنا اللي أنا فيه، الساعة 05:00 مساء والساعة 12:00 ليلا، وتبلغ أسعار التذاكر 200 جنيه.

فيلم "الهنا اللي أنا فيه" بطولة كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم محمود الجندي، الطفلة دالا حربي، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد من الفنانين.

الهنا اللي أنا فيه

مواعيد عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما



تعرض سينما جلاكسي المعادي فيلم بضع ساعات في يوم ما التي تدور أحداثه في فترة زمنية قصيرة لا تتعدى بضع ساعات، من خلال مجموعة من الشخصيات التي تترابط وتتشابك القصص بينهم ويجمعهم الحب.

يعرض الفيلم في الساعة 07:20 مساء والساعة 09:40 مساء، وتبلغ أسعار التذاكر إلى 200 جنيه.

فيلم "بضع ساعات في يوم ما" بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد صلاح السعدني، أسماء جلال، محمد سلام، محمد الشرنوبي، عائشة بن أحمد، هدى المفتي، مايان السيد، خالد أنور، والفيلم من إخراج عثمان أبو لبن وتأليف محمد صادق.

فيلم بضع ساعات في يوم ما

مميزات سينما جلاكسي المعادي

توفر سينما جلاكسي شاشات عرض متطورة بأحدث تقنيات الصوت والصورة، وعرض أنجح الأفلام التي حققت أعلى إيرادات في دور العرض السينمائي بالإضافة إلى تنوعها لتلبية أذواق الجمهور من الأفلام الكوميدية والرومانسية إلى أفلام الأكشن والخيال العلمي.

كما تقدم سينما جلاكسي خدمات عالية الجودة، منها المقاعد المريحة والمأكولات والمشروبات المتنوعة، لضمان تجربة مشاهدة ممتعة ومتكاملة.

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