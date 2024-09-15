كلاكيت تاني مرة ..محمد محمود مع فريق ليلي علوي والسر المستريحة

أعلن الفنان القدير محمد محمود عن انضمامه لـ قائمة نجوم فيلم المستريحة “ بطولة الفنانة ليلي علوي، كوكبة كبيرة من النجوم القديرة والشابة ،ومن هنا يستعرض” الموجز " التفاصيل في سطور.

الفنان محمد محمود

يستعد الفنان القدير محمد محمود لتصوير دوره في فيلم الذي أطلق عليه صناعه اسم "المستريحة" خلال يومان، إذ انتهى من محمود من التحضيرات النهائية للشخصية، ومن المقرر أن يشارك العمل في ماراثون رأس السنة المقبل لعام 2025.

ويعد فيلم" المستريحة" هو التعاون الثاني بين الفنان القدير محمد محمود وبين الفنانة ليلي علوي، إذ شارك محمود من قبل في فريق فيلم “شوجر دادي”، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه على شاشات السينما.

تفاصيل قصة فيلم المستريحة

تجسد الفنانة ليلي علوي دور نصابة وتدعي شاهيناز، كما أنها ام لأربعة أبناء ويقوم بتجسيد هم كل من الفنان مصطفى غريب، نور قدري ، محمود الليثي، عمرو وهبة.

وتدخل ليلي علوي في صراعات مع الفنان بيومي فؤاد خلال الأحداث ، إذ يجسد فؤاد شخصية رجل أعمال وتحاول ليلي علوي أن تنصب عليه في إطار كوميدي اجتماعي.

أبطال فيلم المستريحة



يشارك في بطولة فيلم المستريحة كل من ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا، والفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.



آخر أعمال محمد محمود على شاشات الدراما



شارك الفنان القدير محمد محمود في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل أطلق عليه صناعه اسم أعلى نسبة مشاهدة" وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

أبطال مسلسل أعلى نسبة مشاهدة



وشارك في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة كل من الفنانة سلمى أبو ضيف، انتصار، محمد محمود، إسلام إبراهيم، ليلى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من إخراج ياسمين أحمد كامل.

تفاصيل قصة مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

دارت أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة عن قصة حقيقية، حول شيماء التي جسدت شخصيتها سلمى أبو ضيف، وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة، تعاني من الفقر، تحاول هي وشقيقتها تخطي تلك الحياة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهي مهووسة بموقع التيك توك، حيث تقع لهما العديد من الأمور المشوقة، وتتوالى الأحداث.

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