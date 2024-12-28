إيرادات فيلم بضع ساعات فى يوم ما تتخطي الـ 2 مليون.. تفاصيل

حقق فيلم بضع ساعات فى يوم ما نجاحاً كبيراً في دور العرض السينمائية، حيث حصد إيرادات بلغت مليونين و51 ألفاً و868 جنيهاً أمس الجمعة فقط، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 3 أيام إلى 4 ملايين و634 ألفاً و316 جنيهاً هذا الأداء اللافت يعكس الاهتمام الكبير الذي حظي به العمل منذ بداية عرضه.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة لـ فيلم بضع ساعات فى يوم ما في السطور التالية :

فيلم رومانسي مستوحى من الرواية

ينتمي فيلم بضع ساعات فى يوم ما إلى فئة الأفلام الرومانسية، وهو مأخوذ عن الرواية التي تحمل الاسم نفسه للكاتب محمد صادق يأتي هذا الفيلم في تجربة ثانية لصادق بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمه السابق "هيبتا – المحاضرة الأخيرة"، والذي اعتمد أيضاً على رواية صادق، وحقق وقتها نجاحاً كبيراً في دور العرض يتميز الفيلم الجديد بتقديم نفس التيمة الرومانسية التي عرفت بها "هيبتا"، لكنه يستعرض قصصاً ثنائية جديدة تجذب جمهور الرومانسية.

قصة الفيلم وأحداثه

تدور أحداث فيلم بضع ساعات فى يوم ما خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث يروي قصصاً رومانسية ثنائية تجمع مجموعة من الشباب تتنوع هذه القصص بتفاصيلها وأبطالها، لكنها ترتبط جميعها بشيء مشترك، حيث تلتقي هذه الشخصيات في مشهد واحد فقط.

من أبرز القصص الرومانسية في فيلم بضع ساعات فى يوم ما، نرى علاقة بين هشام ماجد وهنا الزاهد، وأخرى تجمع أحمد السعدني ومي عمر، وقصة أخرى تجمع بين أسماء جلال ومحمد الشرنوبي، وذلك في أجواء رومانسية هادئة وجذابة.

فريق العمل

"بضع ساعات في يوم ما" من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق، ومن إخراج عثمان أبولبن، أما الإنتاج فهو لأحمد السبكي. الفيلم من بطولة مجموعة من الفنانين البارزين، يتقدمهم هشام ماجد هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، ومايان السيد. يشكل هؤلاء فريقاً متنوعاً وموهوباً يجمع بين الكوميديا والدراما والرومانسية، ما يعزز من قدرة الفيلم على جذب جمهور مختلف.

يظهر فيلم بضع ساعات فى يوم ما توازناً بين الأداء التمثيلي الراقي والقصص العاطفية التي تلامس المشاعر، مما يجعله تجربة فنية متكاملة تساهم في تعزيز مكانة الأفلام الرومانسية هذا العام.

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