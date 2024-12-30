تفاصيل العرض الخاص لفيلم المستريحة وحضور لافت للنجوم وصناع العمل

شهدت إحدى دور السينما بمدينة السادس من أكتوبر عرضاً خاصاً لفيلم المستريحة، بحضور لافت من أبطاله وصناعه، حيث تزينت القاعة بوجود النجمة ليلى علوي، التي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان بيومي فؤاد، والفنان محمد محمود.

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كما حضر المخرج عمرو صلاح والمنتج الفني علوي أبو العلا لدعم العمل، بينما أضافت الإعلامية بوسي شلبي أجواء مميزة بظهورها اللافت كذلك كان الفنان محمد رضوان من بين الحضور، مما جعل الحدث بمثابة احتفالية تجمع أبرز الوجوه الفنية.

ثنائية ليلى علوي وبيومي فؤاد تتكرر للمرة الرابعة

فيلم المستريحة يمثل التعاون السينمائي الرابع بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، بعد نجاحهما في أفلام سابقة، مثل ماما حامل وشوجر دادي وجوازة توكسيك الذي طرح هذا العام وشارك فيه عدد من النجوم منهم محمد أنور، ملك قورة، هيدي كرم، تامر هجرس، والراقصة الاستعراضية جوهرة في ثاني تجاربها السينمائية الفيلم الذي كتبه لؤي السيد وأخرجه محمود كريم لاقى استحساناً جماهيرياً، ما يجعل فيلم المستريحة استمراراً لهذا النجاح المشترك.

ليلى علوي تتألق بفيلم "آل شنب" الحالي

بالتزامن مع هذا الحدث، يعرض للنجمة ليلى علوي فيلم آل شنب في دور السينما، الذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، محمود البزاوي، خالد سرحان، وأسماء جديدة مثل ابتهال الصريطي ونورين أبو سعدة الفيلم، من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين، يطرح قصة كوميدية تدور حول تجمع أفراد عائلة آل شنب في الإسكندرية بسبب وفاة مفاجئة لأحد أفرادها، حيث تنشأ مواقف كوميدية عائلية خلال ثلاثة أيام مليئة بالأحداث.

مع تنوع أعمالها بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، تواصل ليلى علوي تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز نجمات السينما المصرية وفيلم المستريحة بمثابة خطوة جديدة تجمع بين أجواء الكوميديا والرسائل الاجتماعية، مما يضيف لرصيدها الفني أعمالاً تشهد على قدرتها المستمرة على التجدد والتميز.

ليلى علوي حضور فني متجدد

على مدار سنوات طويلة، أثبتت ليلى علوي مكانتها كإحدى أيقونات السينما المصرية، بفضل تنوع أدوارها وموهبتها الاستثنائية التي مكنتها من التحرك بسلاسة بين الكوميديا والدراما الاجتماعية من أدوارها المليئة بالعمق الإنساني إلى الأعمال الخفيفة التي تحمل طابعاً كوميدياً جذاباً استطاعت ليلى علوي أن تحجز مكانة لا ينافسها فيها أحد، جامعـة بين ثقل الأداء ومتعة المشاهدة.

وفي فيلم المستريحة، تستكمل ليلى هذا النهج المتوازن، مقدمة عملاً يدمج بين الترفيه والرسائل الاجتماعية العميقة، في تعاون جديد مع نجوم مثل بيومي فؤاد ومحمد محمود العمل لا يقتصر على كونه مجرد فيلم كوميدي، بل يحمل في طياته قضايا إنسانية تعكس الواقع بطريقة مبسطة ومؤثرة، مما يجعل جمهورها متحمساً دائماً لكل جديد تقدمه.

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