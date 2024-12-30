رامي جمال يفتتح العام الجديد بأغنية حياتي الحلوة ويواصل نجاحاته الساحقة

بدأ النجم رامي جمال عام 2025 بإطلاق أغنية جديدة بعنوان "حياتي الحلوة"، التي تأتي احتفالاً بالعام الجديد الأغنية من كلمات حسام سعيد، ألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع ومكساج وماستر يحيى يوسف.

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هذا التعاون يأتي ضمن سلسلة النجاحات المشتركة التي جمعت بين رامي جمال والملحن الراحل، والتي أثمرت عن أغنيات شهيرة مثل "من كتير" و"حبيبي تعالى"، وحققت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور.

محطات مضيئة في 2024 نجاح ألبوم "خليني أشوفك"

كان عام 2024 عاماً استثنائياً في مسيرة رامي جمال، حيث أصدر ألبومه الناجح "خليني أشوفك" في أبريل، والذي ضم 15 أغنية متنوعة تعكس إبداعاً فنياً مميزاً وتمس مشاعر الجمهور.

ومن أبرز أغاني الألبوم: "خليني أشوفك"، "بقول وأكدب"، "بضيع وقت"، "فستانك أبيض"، "شاهد الله"، "أوقات"، "قلبي خام"، "عادي أنساك"، "أنت مين"، "بيكلموني"، و"أنسى اسمك".

حقق الألبوم نجاحاً كبيراً بفضل التعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، ما جعله أحد أبرز أعمال العام.

نجاحات متواصلة بالأغاني السينجل

بعد إصدار ألبومه، واصل رامي جمال تألقه بمجموعة من الأغاني السينجل الناجحة التي تركت بصمة قوية في قلوب جمهوره. ومن أبرز هذه الأغاني: "ولا بفتكرك"، "وجوده تعبني"، "حالته صعبة"، "مش عايشين"، "برود ببرود"، و"يا دمعي".

كل أغنية حملت طابعاً مميزاً يعكس التطور المستمر والإبداع الفني الذي يميز مشوار رامي جمال.

دويتوهات لافتة في العام الماضي

تميز عام 2024 أيضاً بتقديم رامي جمال لعدد من الدويتوهات المميزة، التي أضافت تنوعاً إلى مسيرته الغنائية، منها:"دوخناك يا فراق" دويتو خاص مع زوجته ناريمان، من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي.

و"أهي مشيت" تعاون رائع مع الفنان أحمد فريد، من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، وتوزيع زاك.

"حياتي الحلوة" بداية مشرقة لعام جديد

مع طرح أغنيته الجديدة "حياتي الحلوة"، يواصل رامي جمال تأكيد مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي الأغنية تحمل بصمة مميزة للراحل محمد النادي، ما يجعلها إضافة قوية لمسيرته الفنية.

رامي جمال لا يزال يقدم أعمالاً تمس القلوب وتلهم الجمهور، مستمراً في نجاحاته التي تعكس شغفه بالموسيقى وحرصه على تقديم الأفضل دائماً.

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