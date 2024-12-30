السينما المصرية تشهد منافسة قوية..بضع ساعات في يوم ما يتصدر الإيرادات

تعيش دور العرض السينمائية المصرية أجواء تنافسية قوية، حيث حققت الأفلام المعروضة أمس الأحد إيرادات متفاوتة أظهرت تنوع الأعمال وتنافسها على جذب الجمهور.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

تصدر فيلم "بضع ساعات في يوم ما" السباق بمبلغ مليون و156 ألف جنيه، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الأفلام خلال الموسم الحالي أما فيلم "الهنا اللي أنا فيه" فجاء في المركز الثاني محققاً مليون و70 ألف جنيه، يليه فيلم "الحريفة 2 – الريمونتادا" في المركز الثالث بإيرادات بلغت مليون و47 ألف جنيه.

في حين جاءت أفلام "الهوى سلطان" و"مين يصدق"في المراكز الأخيرة بإيرادات بلغت 152 ألف جنيه و43 ألف جنيه على التوالي.

"بضع ساعات في يوم ما" دراما ورومانسية تتصدر المشهد

حقق فيلم "بضع ساعات في يوم ما" نجاحاً لافتاً في شباك التذاكر، بفضل طاقم العمل المميز والقصة المستوحاة من رواية الكاتب محمد صادق التي تحمل الاسم نفسه. الفيلم يجمع نخبة من النجوم، منهم:مي عمر،هشام ماجد،هنا الزاهد،محمد سلام،أسماء جلال،أحمد صلاح السعدني،محمد الشرنوبي،خالد أنور،مايان السيد.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي رومانسي، حيث تسلط القصة الضوء على قضايا اجتماعية وإنسانية من خلال شخصيات متشابكة تحكي عن الحب والصراع والإنسانية، فيما أخرجه عثمان أبو لبن الذي أبدع في تقديم العمل بصورة سينمائية متقنة.

"الحريفة 2 – الريمونتادا" دراما شبابية بروح رياضية

جاء فيلم "الحريفة 2" في المركز الثالث بإيرادات بلغت مليون و47 ألف جنيه الفيلم يمثل الجزء الثاني من العمل الذي حقق نجاحاً في جزئه الأول، ويستعرض قصصاً شبابية ممزوجة بالكوميديا والدراما الرياضية يشارك في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين، منهم:نور النبوي،نور إيهاب، أحمد غزي،كزبرة،عبد الرحمن محمد،خالد الذهبي.

تدور أحداث الفيلم حول طموحات الشباب وعوالم التحديات الرياضية، مع التركيز على الجانب الإنساني للعلاقات والصراعات الفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، الذي نجح في تقديم صورة مليئة بالحيوية والتشويق.

أفلام أخرى في المشهد السينمائي

رغم هيمنة الأفلام الثلاثة على الصدارة، حققت أفلام أخرى مثل "الهنا اللي أنا فيه" و"الهوى سلطان" إيرادات متفاوتة فيلم "الهنا اللي أنا فيه" جاء في المركز الثاني بإيرادات مليون و70 ألف جنيه، فيما حقق فيلم "الهوى سلطان" 152 ألف جنيه فقط، وجاء فيلم "مين يصدق" في ذيل القائمة بإيرادات 43 ألف جنيه.

موسم سينمائي واعد رغم التباين

تكشف إيرادات الأفلام عن موسم سينمائي متنوع يحمل خليطاً من الدراما، الكوميديا، والرومانسية، مع توجه واضح لتقديم أعمال ذات محتوى قوي قادرة على جذب الجمهور المنافسة الحالية بين الأفلام تؤكد أن صدارة شباك التذاكر تعتمد بشكل كبير على جودة القصة وأداء النجوم.

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