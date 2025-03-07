أحمد الفيشاوي يكشف تفاصيل انضمامه للإخوان: كنت مغفل سنتين

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن فترة انضمامه لجماعة الإخوان المسلمين لمدة عامين، مشيرًا إلى أنه اكتشف لاحقًا أن هدفهم لم يكن نشر الدعوة الإسلامية، بل السيطرة على الدولة ومؤسساتها الرئيسية، وقال خلال ظهوره في برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار: "كانوا عايزين الدولة عشان يحللوا على مزاجهم ويحرموا على باقي الناس، وكنت مغفل طوال سنتين"، ويرصد إليكم موقع الموجز تصريحات أحمد الفيشاوي .

ازدواجية الإخوان في التحريم والتحليل

أوضح الفيشاوي أن الجماعة كانت تستغل الدين لخدمة مصالحها، مؤكدًا أنهم كانوا يحرمون أمورًا على العلن ويفعلونها في الخفاء، مضيفًا: "الإخوان كانوا ممكن يحرموا الربا وياخدوا قروض، ويحرموا رقص الباليه في الأوبرا ويجيبوا رقاصات عندهم في البيوت".

الإخوان حاولوا استقطاب المشاهير

أشار الفيشاوي إلى أن الجماعة كانت تسعى لاستقطاب المشاهير لضمان صورة جيدة أمام المجتمع، قائلًا: "كنت بروح دروس دينية مش حفلات، وهم لما بدأوا افتكروا أنهم استولوا على الدولة، وكانوا عايزين يظهروا بشكل كويس قدام المشاهير، وكنت مكسب بالنسبة لهم".

الفيشاوي: لا أفهم في السياسة لكني رأيت حقيقتهم

أكد الفيشاوي أنه لم يكن مهتمًا بالسياسة، لكنه أدرك بوضوح أن الإخوان لم يكونوا يسعون لنشر الإسلام كما يدّعون، بل كانوا يعملون على تحقيق مصالحهم الخاصة. واختتم حديثه قائلًا: "الإخوان جريوا ورا ناس كتير من المشاهير عشان يلمعوا صورتهم، لكن الحقيقة بتظهر في الآخر".

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